Bursa'da Üretilen 'Hayvan Dostu' Yataklar Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya firması tarafından üretilen ve alt kısmında evcil hayvanlar için bölmeler bulunan yatak modelleri yurt dışına ihraç ediliyor.

Alt kısmı kedi ve köpeklerin rahatlıkla yatabileceği şekilde tasarlanan yataklar, hayvanseverlerin evcil hayvanlarıyla uyumasına olanak sağlıyor.

Yerli imkanlarla üretilen özel kumaşın kullanıldığı yataklar, hayvanların tırmalaması halinde zarar görmüyor, onların sağlığına zarar vermiyor ve tüy tutmuyor.

Yurt içinde birçok ile gönderilen bu yataklar, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Belçika'nın da aralarında bulunduğu 25 Avrupa ülkesi ile ABD'ye de satılıyor.

Firmanın İhracat Müdürü Cahar Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında tasarlanan ürünün patentlerinin de alındığını söyledi.

Bu fikrin fuarlara hazırlanırken ortaya çıktığını belirten Acar, "Fuar öncesinde 'Yeni ne yapabiliriz, ürünlerimizi nasıl geliştirebiliriz, farklı neler ortaya çıkartabiliriz' diye düşünürken bir arkadaşımızın 'Hayvan dostlarımız için de bir şeyler yapabilir miyiz?' fikriyle beraber böyle bir ürün geliştirdik. Güzel ilgi gördü. Gerçekten beğenildi." dedi.

Acar, hayvanseverler için özel bir ürün tasarladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kişi yatarken hayvanlarının da onlarla beraber bir alana sahip olup onlarla beraber uyuyabilecekleri bir ürün geliştirmek istedik. Ortaya böyle güzel bir ürün çıktı. Çok güzel talepler aldık. Ekim ayından beri ciddi anlamda Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Şu ana kadar 26 ülkede mağazalara ürün gönderdik. Düzenli olarak sipariş alıyoruz bu ürünle ilgili. Yurt içinde de çok talep görüyor. Türkiye'de çok fazla hayvansever var. Türkiye'de de satışları yüksek. Daha çok Avrupa ve ABD'ye bu ürünü satıyoruz."

"Kedi ve köpekler için 'hayvan dostu' bir ürün"

Acar, ürünle iki fuara katıldıklarını dile getirerek, açık ara en çok satan, en çok talep gören ürünlerinin bu olduğunu anlattı.

Hayvan dostlarıyla fuara gelenler fotoğraf çektiğini belirten Acar, "Çok ilgilerini çekti. İnsanlar beğeniyor, hayvan dostlarımız da beğeniyor. Onlar için de kullanışlı bir ürün. Alttaki özel bölmede rahat rahat uyuyabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Acar, üründe kullanılan kumaşa da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu üründe özel bir kumaş kullandık. Kediler ya da köpekler tırmaladıklarında zarar görmeyen bir kumaş. Aynı zamanda ileri düzeyde tüy tutmama özelliğine sahip. Kediler ve köpekler parçacıklarını yutmaları halinde onlara zarar vermeyen, onlar için güvenli bir kumaş. Bursa'da, yerli imkanlarla üretildi. Kedi ve köpekler için hayvan dostu bir ürün. Hayvanlar dostlarımız için tasarladığımız, onların da sahiplerinin de rahat edebilecekleri konforlu bir ürün."