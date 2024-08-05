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Bursa'da üretici biberlerini çöpe döktü: Tarlada 3 lira olan dolma biber ziyan oldu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçi olan bir vatandaş, dolma biberlerini satamadığı için çöpe attı. Kamyonuyla döktüğü dolma biberlerin pazardaki fiyatı 50 liradan başlıyorken tarlada 3 liradan alıcı buluyor. Kışa hazırlığın devam ettiği bu dönemde dolma biberinin alıcı bulamaması ekonomik buhranı gözler önüne serdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber üreticisi olan bir vatandaş, ürünlerini çöpe döktü. Satış olmadığı için, çürümeye başlayan tonlarca ürününü kamyonuna doldurup çöpe attı.

Tezgahta 50 liradan başlayan dolma biberin kilosu tarlada 3 lira olmasına rağmen alıcı bulamaması çiftçinin belini büktü.

Biber üreticisi çiftçi, tonlarca dolma biberini çöpe dökerken o anları videoya kaydetti. Kışa yiyecek hazırlıklarının başladığı bu dönemde dolma biberinin satılmaması ise dikkat çekti.

Daha öncesinde de Adana'da bir vatandaş, marketlerde 100 liraya yaklaşan limona alıcı bulamadığı için tarlasının kenarına dökmüş ve isyan etmişti.

Limon üreticisi, limonlarını döktüğü anın videosunu sosyal medyada paylaşarak, "Bu limonun bu hale düşmesi neden gündem olmuyor. Yazık değil mi bu nimete? Yazık arkadaşlar. Ülkemizde şu limona muhtaç olanlar vardır ama burada Adana'da ise limon para etmiyor" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Yenişehir Bursa Bursa Üretim Tarım Bursa Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (23)

Cafer Yavuz:

çöpe dökeceğine fakire fukaraya verse ya bari

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mehmet:

bence yalan. kurutmak için seriyor. bakarsanız belli oluyor zaten.

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Abdullah Yılmaz:

Tutturmuşsunuz bi fakir fukaraya dağıt diye!!Pazarda 20 misli fiyatla satılıyor biber bırakında eylemini yapıp sesini bari duyursun!!!

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bekir yapici:

arazide fakirmi var köylüde kendi ihtiyacini kendisi ektigine göre fakir sehirlerde ordada izinsiz serbestce dagitamaz ayrica nakliye ücreti var üstelik zaten cürümeye baslamis ürün yola sicaga dayanirmi saniyorsun.

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Emre Selm:

vermez o parasını almıştır ağ babasından bireleri hep fiyatları yükseltmek için böyle malı satın alıyor çiftçi para etmiyor görüntüsü veriyor gerekirse malı dökene ceza verilsin

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sade vatandaş:

artık devleti ynetenlerden bir şey beklemek boşuna belediyeler çiftçilere destek için ürünlerini satın alıp halka karsız mazot masrafını koyup dağıtsın millet bu ürünleri ucuza kapışarak satın alır

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vatandaş:

devletin çiftçiyi koruyan politikası olmayınca böyle oluyor.

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Bidüşün:

Çöpe dökmek nedir ya, hiçmi Allahtan korkmuyorsun,

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VEDAT ARSLAN:

Devlet eliyle komisyoncuları kaldırıp üreticiden tüketiciye satamıyoruz ya, çokta bişey beklememek lazım.

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mehmet istek:

tarladaki 3 liralık biberin vatandaşa ne faydası var pazarda 50 tl kaç katı dolmalık biberi yemiyeverir çok önemli irşey değil, alamıyor indsanlar halendaha yüzde 62 enflasyondan bahsediyorlar onlara göre 3 senedir yüzde 75 ile 65 aradı ama piyasada yüzde yüz enflasyon

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