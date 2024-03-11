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Bursa'da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu! 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar

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Küresel ekonomik krizin etkisiyle Türkiye'deki et fiyatlarında yaşanan artış, restoran menülerine de yansıdı. Bursa'da ünlü bir iskenderci, 1 porsiyon iskenderi 480 lira olarak fiyatlandırırken, etin biraz daha bol olduğu 1 porsiyon iskender içinse 725 lira talep ediyor. Bu durum, kısa sürede gündem oldu ve tartışmalara neden oldu.

Türkiye'de son dönemde oluşan yüksek enflasyon kırmızı et fiyatlarının da ciddi şekilde artmasına neden olurken, Bursa'da çekilen bir fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

FİYATLAR VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

Şehrin ünlü restoranlarından birine ait menüdeki fiyatlar vatandaşları isyan ettirirken, 1 porsiyon iskenderin 480 liradan satıldığı görülüyor.

1.5 PORSİYON İSKENDER 650 TL

Restoranda 1.5 porsiyon iskender için 650 TL, eti biraz daha bol 1 porsiyon iskender içinse 725 TL isteniyor. Köz patlıcan ilavesi için 60 lira istenen restoranda meşrubatların da 60 liradan satılması dikkat çeken bir başka detay oldu.

Bursa'da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu! 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

İskender Bursa Ekonomi Güncel Haberler

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