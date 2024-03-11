Bursa'da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu! 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar

Türkiye'de son dönemde oluşan yüksek enflasyon kırmızı et fiyatlarının da ciddi şekilde artmasına neden olurken, Bursa'da çekilen bir fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

FİYATLAR VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

Şehrin ünlü restoranlarından birine ait menüdeki fiyatlar vatandaşları isyan ettirirken, 1 porsiyon iskenderin 480 liradan satıldığı görülüyor.

1.5 PORSİYON İSKENDER 650 TL

Restoranda 1.5 porsiyon iskender için 650 TL, eti biraz daha bol 1 porsiyon iskender içinse 725 TL isteniyor. Köz patlıcan ilavesi için 60 lira istenen restoranda meşrubatların da 60 liradan satılması dikkat çeken bir başka detay oldu.