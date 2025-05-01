Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Bursa'da Türk Moda Kumaşları Fuarı Başarıyla Gerçekleşti

Bursa'da Türk Moda Kumaşları Fuarı Başarıyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen 'Turkish Fashion Fabrics Show', 50 ülkeden yabancı alıcıları buluşturarak yerli üreticilerin koleksiyonlarını tanıttı. Fuar, Türk tekstil sanayisinin uluslararası arenada tanıtımına önemli katkılar sağladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı", yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa'da buluşturdu.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen fuarda 50 ülkeden yüzlerce yabancı alıcı ağırlandı.

"Değişime Giden Yol" teması çerçevesinde 2026 ilkbahar-yaz sezonuna yön verecek kumaş koleksiyonlarının tanıtıldığı fuarda, kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticilerle ziyaretçiler bir araya geldi.

BTSO öncülüğünde yürütülen Giysilik Kumaş UR-GE projeleri kapsamında B2B organizasyonunda ise başta Avrupa, Rusya, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu olmak üzere birçok bölgeden gelen yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Ümit Özüren, Türkiye'nin gelişmiş tekstil sanayisinde hak ettiği yeri alması için bu tür fuarların önemli olduğunu belirterek, gelecek yıllarda öneminin artacağını düşündüğünü kaydetti.

Özbekistan'dan fuara katılan firma yetkilisi Hamida Inoyatova da bu etkinliği çok başarılı bulduğunu ve Türk kültürel mirasının uluslararası seviyede tanıtılması açısından çok faydalı olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.