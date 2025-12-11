Haberler

Bursa'da Sürdürülebilirlik Konferansı düzenlendi

Bursa'da Sürdürülebilirlik Konferansı düzenlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile BUSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Bursa Sürdürülebilirlik Konferansı, kurumsal ve bireysel sürdürülebilirlik bilincini artırmayı hedefliyor. Konferansın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sürdürülebilirliğin kaliteli bir yaşamın ön koşulu olduğunu vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ile Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) işbirliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Bursa Sürdürülebilirlik Konferansı düzenlendi.

Kurumsal ve bireysel sürdürülebilirlik bilincini artırmak, sektörde çevresel ve ekonomik farkındalık oluşturmak hedefiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yalnızca bir konferans değil, ülkenin ve kentin geleceğini doğrudan ilgilendiren ortak bir sorumluluğu konuşmak ve paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Güvenli, dirençli ve yaşam kalitesi yüksek bir geleceğin, ancak birlikte karar verilen ve uygulanan, sürdürülebilir adımlarla mümkün olduğunu belirten Bozbey, "Sürdürülebilir bir yaşam, bir kültür meselesidir. Sürdürülebilirlik, çevreden ekonomiye, sosyal hayattan kent yönetimine kadar her alanda ortak sorumluluk gerektiren bir anlayıştır. 20 yılı aşkın yerel yönetim deneyimiyle sürdürülebilirliğin bir tercih değil kaliteli ve nitelikli bir yaşamın ön koşulu olduğunu gördüm." diye konuştu.

Bozbey, sürdürülebilirliğin yalnızca bir kent yönetimi prensibi olmadığının altını çizerek, bu anlayışın, Büyükşehir Belediyesinde hayata geçirdikleri tüm çalışmalara yön verdiğini kaydetti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise sürdürülebilirliğin genellikle çevresel kaynakların idareli kullanımı olarak algılandığını aktararak, söz konusu kavramın toplumsal, insani ve ekonomik kaynakların da devamlılığını içerdiğini dile getirdi.

Çalışmalarında dijital ve toplumsal gelişimin gerçekleşmesinin önemini vurguladıklarını anlatan Küçükkayalar, "Bu üçlü dönüşümü başarmak aslında sürdürülebilirlik yolculuğunda atılmış en önemli adımdır." dedi.

KalDer Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez de Bursa'da sürdürülebilirlik bilincinin hızla yükseldiğini ifade etti.

Ürkmez, kurumlar için sürdürülebilirliğin, ekonomik dayanıklılığın, rekabet gücünün ve finansmana erişimin temel koşulu haline geldiğinin altını çizerek, hedeflerinin sürdürülebilir Bursa ve sürdürülebilir bir gelecek olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından ana sponsor firmalara plaket verildi.

Program, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı oturumlarla devam etti.

Konferansın ardından sürdürülebilirlikte fark yaratan kişiler ve kurum temsilcilerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Ekonomi
title