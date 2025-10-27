Bursa'da Şap Hastalığı Besicileri Zor Durumda Bıraktı

Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, gigortalı ve sigortasız ayrımı yapmadan besicilerin şap nedeniyle uğradığı zararlarının karşılanması gerektiğini vurguladı.

Şap hastalığıyla günlerdir mücadele eden Yenişehir ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde üreticilerle ve üyeleriyle bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

Oran, burada yaptığı açıklamada, şap hastalığının normalde sığırlarda ağır hasar bıraktığını belirterek, mevcut SAT-1 virüsünün yol açtığı şap hastalığının koyunları da etkilediğini söyledi.

Bu hastalığın koyunlarda ayaklara vurduğunu ve buna "kuru topallık" denildiğini dile getiren Oran, "En büyük zayiat kuzularda olur. Kuzular çok dayanamaz ve telef olur. Yenişehir'de de çok sayıda kuzumuz telef oldu, koyunlarda yavru atmalar yaşandı. Üreticilerimiz ciddi zarar içindeler" dedi.

Marmaracık, Karacaali ve Karaköy'de birçok besicinin büyük sıkıntı çektiğini anlatan Oran, şöyle konuştu:

"Koyun yetiştiricilerimizin sığırları da var. Hem sığırları hem koyunları etkilendi şaptan. Türkiye'nin bir ayıbıdır bu. Sene 2025 olmuş biz halen burada şap hastalığını konuşuyoruz. Meslek içinde olanları kastediyorum. Hepimizin utanması, üzülmesi lazım bu duruma. Niçin bu hastalık halen var diye düşünmemiz lazım. Şap Enstitümüz var 24 saat çalışması lazım ama mesaiyle ilerliyorlar. Özel sektör firmaları ortaya çıktı. Bunlar doğru şeyler değil. Bir pandemi var ve daha ciddi mücadele gerekiyor. Bizim kanaatimize göre gittikçe de bu iş kötüye doğru gidiyor."

"Birlikler veteriner çalıştırmalı"

Oran, birliklerde sağlık hizmeti verebilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim veteriner çalıştırmamız yasak çalıştıramıyoruz. Olmaz ki yani bizim veteriner çalıştırabilmemiz lazım hatta çalıştırdığımız veterinerlerin ücretlerinin bir kısmını bakanlık tarafından karşılanması lazım. Pandemi var bizden destek isteniyor ama veterinerimiz yok" dedi.

"Kahvehanenin ruhsatı da yemek yenen lokantanın da bisküvinin kodeksi de şap hastalığı da Tarım Bakanlığında" diyen Oran, "Aklınıza ne gelirse her şeyi Tarım Bakanlığı yapıyor. Tarım Sakanlığı asli görevlerine dönmesi lazım. Bu şekilde sağlıklı bir ilerleme mümkün değil" ifadesini kullandı.

"Ölen her kuzu 20 bin lira kayıp anlamına geliyor"

Yıldırım Oran, besicinin kuzularının ölmesinin hafife alındığını ve bunun yaşattığı maddi, manevi tahribatı anlamanın kolay olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir devlet memuru 60 bin lira alırken 10 bin lira eksik yatırılsa olur mu? Memur ve ailesi buna sessiz kalır mı? Bir kuzu öldüğü zaman üreticinin en az zararı 20 bin liradır. Ölen her kuzu 20 bin lira kayıp anlamına geliyor. Burada hatalı olan Tarım ve Orman Bakanlığıdır, pandemiyi doğru yönetememiştir. Salgın ve paraziter hastalıklarla mücadelede başarısız olmuşsun kabahat üreticinin değil ki kabahat sizin. Sizin kabahatiniz yüzünden bu üreticilerin mağduriyeti var. Bu mağduriyeti, zararı gidermek de size düşer. Sigortalı ve sigortasız ayrımı yapmadan besicilerin şap nedeniyle uğradığı zararlarının karşılanması lazım"

"Bir kuzu bir koyun hasta olduğunda tüm ev hasta olur" diyen Oran, "Bunu koyunculuk yapmayan anlamaz. Koyunlar ailenin bireyi gibidir. Şap geldi geçti diye üstünü kapatamazsınız. Üreticilere destek olunmalı, hayvancılıkta sürdürülebilirlik sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Üreticilerin görüşleri

Yenişehir Marmaracık'ta hayvancılık yapan genç besici Furkan Şebin, küçük yaşlardan bu yana hayvancılıkla ilgilendiğini belirterek, "Şap hastalığı bize de geldi. Bir danamız telef oldu, iki koyunumuz yavru attı. Komşularımızın hayvanları da ağır bir şekilde geçiriyor bu hastalığı. Allah herkese kolaylık versin gerçekten çok zor mücadele etmek" dedi.

Aytaç Avşar ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına şap virüsü bulaştığını ve çok zor günler geçirdiklerini ifade ederek, zararlarının karşılanmasını istedi. - BURSA