Bursa Sosyal Sorumluluk Platformu'nun yol haritası belirleniyor

Yeşim Grup koordinasyonunda düzenlenen "Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliği Nasıl Güçlendirilir?" çalıştaylar serisinin 5'incisi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu'nun moderatörlüğünde, kurum temsilcilerinin katılımıyla Villa Verde'de gerçekleştirildi.

Yeşim Grup koordinasyonunda, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2023 yılında başlatılan "Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliği Nasıl Güçlendirilir?" çalıştaylar serisinin 5'inci buluşması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu'nun moderatörlüğünde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Villa Verde'de gerçekleştirildi.

Bugüne kadar sırasıyla Yeşim Grup, LÖDER, SEGER ve LÖSEV ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaylarla kurumlar arası ortak akıl üretme ve birlikte hareket etme kültürünün gelişmesine katkı sunan bu süreç, Bursa Sosyal Sorumluluk Platformu'nun kurulmasına yönelik işleyiş modelinin ve yol haritasının ele alındığı toplantıyla yeni bir aşamaya taşındı.

Gerçekleştirilen buluşmada platformun yapısı, önümüzdeki dönem öncelikleri ve birlikte hayata geçirilecek projelerde kurumların üstleneceği katkı alanları değerlendirildi. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, sosyal sorumluluk alanında sürdürülebilir, etki odaklı ve birlikte üretmeye dayalı bir model oluşturulmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda ayrıca, platformun kalıcı ve etkili bir yapıya kavuşabilmesi için kurumların maddi, manevi ve uzmanlık temelli katkılarının net bir çerçevede ele alınmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, Bursa'da sosyal sorumluluk alanında ortak projeler geliştirilmesine yönelik iş birliğini güçlendirme konusunda görüş birliğine vardı.

Yeşim Grup adına toplantıda konuşan Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, yaptığı değerlendirmede, sosyal sorumluluk alanında kalıcı etki oluşturmanın temelinin güçlü bir gönüllülük kültüründen geçtiğini vurguladı. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının beklentilerinin ortak bir zeminde buluşması gerektiğine dikkat çeken Cesur, "Bu çalıştay serisini başlatırken temel amacımız hem özel sektörde hem de sivil toplumda sahada aktif, gönüllülük bilinci yüksek yapılar oluşturarak sosyal sorumluluk alanında birbirini tamamlayan bir anlayışla hareket edilmesini sağlamaktı. Şirketler bünyesindeki gönüllü sayısını artırırkensivil toplum kuruluşlarının da bu süreçten güçlenerek çıkmasını hedefliyoruz. Ortak ve kapsayıcı bir ana proje ile başlayarakgüven ve iş birliğini zaman içinde büyütmeyi amaçlıyoruz. Bugün Bursa Sosyal Sorumluluk Platformu'nun işleyişini ve yol haritasını birlikte ele almamız, bu ortak iradenin somut bir göstergesi. Bu yapıyı maddi beklentilerden bağımsız, iyi niyet ve sürdürülebilirlik esasına dayalı bir iş birliği modeli olarak kurguluyoruz. Birlikte üretmenin ve birlikte etki oluşturmanın gücüne inanıyoruz." diye konuştu.Ardından ev sahibi Villa Verde adına söz alan Özlem Şenkoyuncu, işletmenin bu alanda bugüne kadar hayata geçirdiği çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Bursa Sosyal Sorumluluk Platformu ile birlikte, şehirde faaliyet gösteren özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal faydayı artıracak projelerde güçlerini birleştirmesi ve bu alanda örnek bir iş birliği modeli oluşturulması hedefleniyor. - BURSA