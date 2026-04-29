Bursa'da kurban hareketliliği: Tonluk boğayı 400 bin liraya sattı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurbanlık satışları devam ederken, yaklaşık bir ton ağırlığındaki damızlık boğa, piyasa ortalamasının altındaki fiyatıyla dikkati çekti.

İlçeye bağlı Ürünlü Mahallesi'nde hayvancılık yapan İsmail Oktay, çiftliğin en büyük hayvanını yaklaşık 400 bin liraya satarak müşterilerinin alım gücüne destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen pazarlarda, özellikle bir ton ve üzeri ağırlığa sahip kurbanlıklar için talep edilen yüksek rakamlar tüketicilerin tepkisini çekerken, Bursalı besiciden örnek bir yaklaşım geldi. Simental ve şarole melezi olan dev boğa, 7 ortak tarafından satın alındı.

"Uçuk rakamlara gerek yok"

Çiftliğinde 200 baş hayvanı bulunan besici İsmail Oktay, alım gücünün düşmesi nedeniyle fiyatlarda dengeli bir politika izlediklerini söyledi. Satışını gerçekleştirdiği boğanın geçen yıl nakliye sırasında ölümden döndüğünü anlatan Oktay, süreci şu sözlerle anlattı:

"Geçen sene satmaya kıyamadık, damızlık olarak besledik ve 5 yavrusunu aldık. 10 yavrusu daha olacak, bekliyoruz. Bu sene ise yaklaşık 400 bin lira bandında bir fiyata satışını yaptık. Piyasada çok uçuk rakamlar konuşuluyor ancak biz helal kazancı ve insanların ibadetlerini yerine getirebilmesini önemsiyoruz. Piyasanın altında bir fiyat belirleyerek hem müşterilerimizi üzmedik hem de satışımızı yaptık. Bu ağırlıktaki bir hayvan deveden bile daha ağırdır."

Kurbanlık hizmeti kapsamında kesim ve parçalama işlemlerini de üstlendiklerini belirten Oktay, maliyetlerdeki artışı fiyatlara tam olarak yansıtmadıklarını, amaçlarının tüm vatandaşların kurban ibadetini kolaylıkla yerine getirmesi olduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı