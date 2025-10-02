Haberler

Bursa'da KDV İade Süreçleri Hızlandı: 145 Bin Dosyanın Yüzde 98'i Tamamlandı

Bursa Defterdarı Halil Tekin, 2024 yılında talep edilen KDV iadelerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını belirtti. Toplantıda eski dönemlerden kalan iadelerin de kısa sürede tamamlandığı vurgulandı.

Bursa Defterdarı Halil Tekin, eski dönemlerden kalan ve stoklarda bekleyen KDV iadelerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını, 2024 yılında talep edilen 145 bin 527 dosyanın yüzde 98'nin tamamlandığını söyledi.

Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası ev sahipliğinde Bursa Defterdarı Halil Tekin, Grup Müdürleri ve KDV-ÖTV müdürünün katılımıyla 'KDV İade/Mahsuplarına İlişkin Süreçler' başlıklı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı İhsan Akar'ın açılış konuşmasının ardından, Bursa Defterdarı Halil Tekin'in sunumuyla devam etti. Tekin, "Hızlı ve doğru iade sloganıyla iade süreçleri hızlandı. Cari dönem iadeleri süresi içinde gerçekleştirildi. Eski dönemlerden kalan ve stoklarda bekleyen KDV iadeleri de hızlı bir şekilde sonuçlandı. 2024 yılında talep edilen 145 bin 527 dosyanın yüzde 98'nin tamamlandı. Yeni bir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün açılması yerine faaliyette bulunan Bursa İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün personel sayısının arttırılarak, yeni bir organizasyon yapısıyla çalışmalar devam ediyor" dedi.

Değerlendirme toplantısını sonunda Yeminli Mali Müşavirler Odası ile karşılıklı beklentiler ve süreçlerin şeffaf ve etkin bir şekilde işleyebilmesi adına görüşler paylaşıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
