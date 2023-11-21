Bursa'da en büyük firmalar belli oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla bu yıl 26'ncı kez gerçekleştirdiği ' Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2022' sonuçları açıklandı. Firmaların net satışlarına göre ilk üçte sırasıyla Tofaş, Oyak Renault ve Uludağ Elektrik yer aldı. Bursa iş dünyasının ticareti sınırlayan tüm şartlara rağmen Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda inançla ve gayretle çalışmayı sürdürdüğünü belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve finansal istikrarın sağlanmasıyla çok daha büyük başarılara ulaşacağız" dedi.

BTSO'nun en geniş saha çalışmalarından biri olan 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması - 2022' sonuçlandı. Buna göre 250 Büyük firmanın net satışları, yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların da etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 116'lık artışla 664,7 milyar TL oldu. 2022 yıl sonunda TÜFE yüzde 64,27 ÜFE ise yüzde 97,72 olarak hesaplanmıştı.

Üretimden satışlar yüzde 112 arttı

250 Büyük Firma'nın 2022 yılında oluşturduğu katma değer, 2021 yılına göre yüzde 86'lık artışla 104 milyar TL'ye yükseldi. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında, Bursa'nın en büyük firmalarının özkaynakları yüzde 133'lük yükselişle 192,3 milyar TL'ye, aktif büyüklükleri yüzde 88'lik artışla 450,2 milyar TL'ye, dönem karları yüzde 88'lik artışla 56,4 milyar TL'ye, üretimden satışları ise yüzde 112 artışla 454 milyar TL'ye ulaştı.

250 büyük firmadan 13,5 milyar dolar ihracat

250 Büyük Firma'nın ihracat performansı da yüzde 8,2'lik yükselişle 13,5 milyar dolar oldu. Araştırma çerçevesinde firmalar 170 bin kişiye istihdam sağlarken, bu alandaki artış oranı ise yüzde 6 olarak gerçekleşti. Çalışma çerçevesinde firmaların faiz, amortisman ve vergi öncesi kar/ zarar büyüklükleri de (FAVÖK) değerlendirildi. Buna göre 2022'de Bursa 250'nin FAVÖK büyüklüğü yüzde 149,5 arttı. 2021 yılında 43,25 milyar TL olan FAVÖK büyüklüğü, 2022 yılında 108 milyar TL'ye yükseldi. 250 Büyük Firma Araştırması'na göre, 2021 yılında kar eden firma sayısı 217 iken bu sayı 2022 yılında 227'ye yükseldi.

Net satışlarda otomotiv ağırlığı

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nda yer alan kuruluşların sektörel dağılımında ise 59 firma ile otomotiv yan sanayi başı çekiyor. Listedeki firmaların 40'ı tekstil sektöründe, 26'sı ise gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor. Otomotiv yan sanayi firmalarının net satışlara katkısı 107,1 milyar TL, gıda, tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerinin 63,8 milyar TL, tekstil sektör temsilcilerinin ise 50,4 milyar TL oldu.

Zirvede Tofaş var

Firmaların net satışlarıyla sıralandığı araştırma sonuçlarına göre ilk sırada 71,9 milyar TL'lik net satış rakamı ile Tofaş yer aldı. Oyak Renault 62,6 milyar TL'lik net satışıyla 2022 yılını ikinci sırada tamamladı. Uludağ Elektrik ise 40,9 milyar TL ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Bu firmaları sırasıyla Borçelik, TGS, Bosch, Sütaş, Sarten Ambalaj, Asil Çelik ve Bamesa Çelik takip etti.

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması, www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesi üzerinden de detaylı olarak incelenebiliyor.

"Olağanüstü şartlarda bile üretimden vazgeçmedik"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif kentleri arasında bulunan Bursa'da kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nı 26'ncı kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Burkay, "Yakın coğrafyamızda süregelen savaşların, tüm dünyada rekor seviyeleri test eden yüksek enflasyon rakamlarının ve belirsizliklerin ticaretteki olumsuz etkilerine rağmen firmalarımız, başta üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm ekonomik göstergelerde önemli bir performans sergiledi. Olağanüstü şartlarda bile inançla ve azimle çalışarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı koyan ve her türlü takdiri fazlasıyla hak eden tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

"Enflasyonla mücadele ve finansal istikrar"

Türk iş dünyasının 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca inişli – çıkışlı dönemlerden geçtiğine işaret eden Başkan Burkay, şunları kaydetti:

"Ancak karşılaştığımız zorlukların boyutu ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir dönemde umutsuzluğun esiri olmadık. Üretimden, ihracattan, yeni istihdam alanları oluşturmaktan asla vazgeçmedik. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da ülkemizin geleceği ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin yeni yüzyılına dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefleriyle başladığına işaret eden İbrahim Burkay, üretim ve ticaret hayatının önündeki engellerin kaldırılmasıyla bu azmin ve inancın daha da güçleneceğini söyledi. İş dünyasının bu dönemdeki en önemli beklentilerinin enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması ve finansal istikrarın yeniden tesisi olduğunu dile getiren İbrahim Burkay, "Bu çerçevede ekonomi yönetimimiz tarafından atılan adımlar ve işletmelerimize sunulan destekler büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Yeşil ve dijital dönüşüm sektörleri yeniden şekillendiriyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ölçekte tedarik kanallarının ve rekabet şartlarının hızla değiştiğini, yurt içinde ise enflasyonla mücadele çerçevesinde iç talepte yavaşlamanın öngörüldüğünü belirterek, satış, stok, tedarik, ölçek yönetimi ve verimlilik eksenli planlamanın önemine dikkat çekti. İbrahim Burkay, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi sektörleri yeniden şekillendiren gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde yenilikçi, inovasyon, tasarım ve teknoloji içeren mal ve hizmetlerin ayrıştırıcı unsurlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Firmalarımızın yeni nesil teşviklere ihtiyacı var"

Bursa'da üretici firmaların ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışlarına imkan sağlayan, modern ulaşım imkanlarına sahip planlı alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Burkay, şöyle devam etti:

"Bunu gerçekleştirebildiğimiz ve firmalarımızı yeni nesil teşviklerle desteklediğimiz takdirde çok daha güçlü bir büyüme hamlesi gerçekleştirebiliriz. Bunun da yolu mekansal planlamadan geçiyor. Tarih boyunca üretimin ve ticaretin başkenti olmayı başaran Bursa'mızın, iş dünyamızın örnek birlikteliği, azmi ve kararlılığıyla 'Türkiye Yüzyılı'nda da küresel ölçekte güçlü bir çekim merkezi olacağına yürekten inanıyorum." - BURSA