Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da 1 Nisan itibarıyla ekmek fiyatlarının 15 TL'den 17,5 TL'ye yükseleceği açıklandı. Zam, un ve enerji gibi üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle alındı.
Bursa'da ekmek fiyatları 1 Nisan itibariyle, zamlanacağı açıklandı.
Bursa'da 200 gramı 15 TL'den satılan ekmek, 1 Nisan itibarıyla 17,5 TL'ye yükselecek. Zamla ilgili açıklamada bulunan Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, özellikle un, enerji ve diğer üretim kalemlerinde artan fiyatlarla zam kararı aldıklarını, resmi açıklamanın ise 25 Mart'ta yapılacak toplantının ardından yapılacağını söyledi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı