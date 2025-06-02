Bursa'da 1290,38 kW Güneş Enerjisi Santrali Kuruldu

CW Enerji, Bursa'da bir firmanın çatısına 1290,38 kilovat pik gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, çevre dostu çözümleriyle Türkiye genelinde güneş enerjisi yatırımlarına devam eden şirket, bu kapsamda Bursa'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1290,38 kilovat pik gücünde GES kurulumunu tamamladı.

Söz konusu GES'in yıllık bazda yaklaşık 98 ağacın atmosferden uzaklaştırabileceği miktara eşdeğerde 649 bin 839 kilogram karbondioksit salımını önleyeceği hesaplanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, şirketin yalnızca proje uygulayıcısı değil, aynı zamanda yerli üretim gücüyle sektörde yön bir marka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AR-GE'ye yaptığımız yatırımlar, üretim teknolojilerimizdeki sürekli iyileştirmeler ve inovasyona verdiğimiz önem sayesinde ürünlerimiz yalnızca yüksek performanslarıyla değil, aynı zamanda dayanıklılıkları ve düşük bakım ihtiyaçlarıyla da öne çıkıyor. Bu sayede müşterilerimize hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük avantajlar sunuyor ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinde aktif bir rol üstleniyoruz."

Yılmaz, güneş panellerinin alanında uzman mühendis kadrosu ve son teknoloji üretim hatlarıyla en ileri teknoloji ve yüksek kalite standartlarında üretildiğine dikkat çekerek, kalite kontrol süreçlerinin uluslararası normlara uygun şekilde titizlikle yürütüldüğünü ve her bir ürünün uzun ömürlü ve maksimum verimlilikte olmasını sağladıklarını ifade etti.