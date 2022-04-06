Bursa Belediye Başkanı Aktaş: Şehrimizde 2050'ye kadar su sorunumuz yok - Haberler

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Bursa Belediye Başkanı Aktaş: Şehrimizde 2050'ye kadar su sorunumuz yok

Haberler.com - Ekonomi
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Bursa Belediye Başkanı Aktaş: Şehrimizde 2050'ye kadar su sorunumuz yok

Su kaynaklarının yeterli olmaması, büyükşehirler için en büyük problemlerin başında geliyor. Bursa'daki su durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Alinur Aktaş, kendi döneminde yapılan çalışmalar neticesinde 2050'ye kadar su sorunlarının olmadığını söyledi.

BURSA (Haberler.com) - Bursa'nın su sorununun nasıl çözüldüğü, paylaştığı grafikte tek tek açıklayan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapı çalışmalarının 17 ilçede hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

BURSA'NIN SU SORUNUNU ÇÖZDÜ

Aktaş ayrıca, 210 milyon metreküp yer altı suyu rezervi, Doğancılar ve Nilüfer Barajları'ndaki yüzde 80 doluluk, Uludağ'dan sağlanan yüzde 20'lik içme suyu ihtiyacı, 155 adet derin kuyu ve Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'ya getirilmesiyle Bursa'daki su sorununun çözüldüğüne vurgu yaptı.

"İÇME SUYU HATTINI ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK"

Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Görev süremiz boyunca Edirne'den Kars'a ulaşacak mesafede çektiğimiz içme suyu hattını şehrimize kazandırdık."

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Şehrimizde 2050'ye kadar su sorunumuz

Haberler.com - Ekonomi

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi, Güncel, Haberler

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