Büro Memur-Sen: 'Promosyon Sözleşmeleri İptal Edilerek Değişen Şartlara Uyum Sağlayacak Şekilde Yenilenmeli'

Büro Emekçileri Sendikası (Büro Memur- Sen) çalışanlara ve emeklilere ödenen banka maaş promosyonlarının artan enflasyon nedeniyle güncellenmesini istedi.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle önceki yıllarda yapılan promosyon anlaşmalarının çalışanlara büyük kayıp yaşattığını, bankaların kazandığını belirterek, "promosyon anlaşmaları günümüz şartlarına güncellensin" çağrısı yaptı.

"YENİ PROMOSYONLAR 30 BİN TL"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanlarının yaşadığı promosyon mağduriyetinin 2022'de bariz şekilde arttığını söyledi. Yazgan, "Yeni sözleşmelerde promosyonlar 30 bin liraları aşarken eski promosyonlar 4-5 bin lira civarlarında kaldı. Bankalar kazanıyor çalışan kaybediyor. Bankaların karlılığı hızla artarken çalışanların promosyonları pula döndü" dedi.

Çalışanlara ve emeklilere ödenen banka maaş promosyonlarının artan enflasyon nedeniyle güncellenmesini isteyen Yazgan'ın açıklaması şöyle:

"Sendikamıza üye kamu çalışanlarından da promosyonların güncellenmesi konusunda haklı talepler geliyor. Bugün bankaya yatan maaşlarda enflasyon nedeniyle artışlar olurken, eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalıyor. Promosyon sözleşmelerinin 3 yıl gibi uzun sürelerle imzalanması ve enflasyona göre ayarlamaması nedeniyle çalışanlar mağduriyet yaşıyor. Promosyonlarla ilgili yetkili sendikalarla yeniden masaya oturulmalı ve kamu çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli."

"Mevcut promosyon sözleşmeleri iptal edilerek değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yenilenmeli. Kamu kurumları ilgili bankalardan revizyon talep etmeli. Bu revizyonun yapılmaması durumunda sözleşmeler idare tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihale açılmalı. Merkezi bir idari karar çıkarılmalı ve promosyon sözleşmelerini bütün kurum ve kuruluşların yenilemesinin önü açılmalı."