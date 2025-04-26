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Burhaniye'de Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas OSB Toplantısı Yapıldı

Burhaniye'de Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas OSB Toplantısı Yapıldı
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Burhaniye'de, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB müteşebbis heyetinin gündemindeki konular görüşülerek yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Burhaniye'de Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, yapıldı. Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, başkanlık etti.

.Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantı gündeminde olan konular görüşülerek, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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