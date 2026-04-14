Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden profesyonel takımlara sporcu sağlığı hizmeti

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, bu yılki hedeflerinin, üniversitenin tıp fakültesi bünyesinde spor hekimliği alanında çalışma yapmak olduğunu belirterek, " Türkiye'de gerek vatandaşların gerekse profesyonel spor takımlarının ihtiyaç duyacağı bütün hizmeti içeren bir kapsam oluşturmayı hedefliyoruz, bu doğrultuda tıp fakültemizin desteğiyle bir sporcu sağlığı merkezi kuruyoruz." dedi.

Üniversitenin 20. Yıl Basın Buluşması, MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleştirildi.

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Dalgar, üniversitenin uygulamalı eğitim yaklaşımı, araştırma altyapısı ve ticarileşen projelerine yönelik bilgi verdi.

Üniversitenin hayata geçirdiği eğitim, üretim, AR-GE ve sektör işbirliklerini tek bir yapı içerisinde bütünleştiren "Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma Modeli"ni anlatan Dalgar, MAKÜ'nün özellikle son dönemde yapay zeka temelli çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Dalgar, üniversitede eğitim alan öğrencilerin, çok sayıda diplomayla mezun olabildiğini dile getirdi.

Bu kapsamda üniversitenin yürüttüğü mikro yeterlilik programına dikkati çeken Dalgar, "Örneğin üniversitemize veterinerlik okumaya gelen öğrenci, isterse dijital tasarım, medya yönetimi gibi farklı alanlarda da ücretsiz eğitimler alabiliyor. Böylelikle 4-5 diplomayla mezun olabiliyor. Yani öğrencilerimizi mezun etmeden koluna altın bilezikler takmaya çalışıyoruz, bunun olumlu yansımaları oldu, istihdam oranlarında 208 üniversite arasında 22'nci sıradayız." diye konuştu.

Dalgar, yüksek lisans ve doktora öğrencisi sayılarının da giderek yükseldiğini, son iki yılda 20 yüksek lisans ve doktora programı açtıklarını, bu sayının artmasının, üniversitenin gelişmişliğini gösterdiğini söyledi.

"Tritikale artık Burdur'da sahada ekilebilir şekle gelecek"

Üniversitenin hayvancılıktan gıdaya kadar birçok alanda geliştirdiği ve ticarileşen ürünlerine işaret eden Dalgar, bu kapsamda az su isteyen, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen bir yem bitkisi olan tritikale geliştirmeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Dalgar, söz konusu üründe gelinen aşamaya ilişkin, "Besin değeri ve verimi yüksek bir tür geliştirmek için şu an çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıl artık Burdur'da sahada ekilebilir şekle gelecek." ifadesini kullandı.

Tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli sorununun verimlilik olduğunu, bunun nasıl sağlanacağı yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Dalgar, doğru genetiğe sahip hayvanı beslemenin ve doğru bakımın, verimliliğin önemli koşullarından olduğunu söyledi.

"Yerli embriyoları iyi şartlara sahip işletmelere yayma çalışması başlatıyoruz"

Dalgar, dünyada hayvancılık sektörünün temel yaklaşımının, hayvanların refah ortamında bakılması olduğunu belirterek, üniversite olarak bu yaklaşım doğrultusunda bir akreditasyon programı geliştirdiklerini, böylelikle Türkiye'de hayvancılık işletmelerini akredite etme, belgelendirme yetkisine sahip tek kurum olarak hizmet sunduklarını kaydetti.

Üniversitenin öne çıkan bir başka çalışmasının da hayvancılık alanında yerli embriyo üretimi olduğunu bildiren Dalgar, "Türkiye'de yerli embriyo üretim ruhsatı olan tek üniversiteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte bu embriyoları sahadaki beslenme şartları iyi olan şirketlere yaymak üzere bir çalışma başlatıyoruz." dedi.

"Gençleri çiftçilik yapmaya özendirecek fon modeli oluşturuldu"

Dalgar, gençlerin teknolojiyi ve bilgiyi kullanarak çiftçilik yapmalarını sağlamak, bu konuda onları teşvik etmek ve girişimlerini desteklemek amacıyla bir fon modelinin oluşturulduğunu da söyledi.

Seralarda haşereyle mücadele için erken uyarı sistemi geliştirdiklerini aktaran Dalgar, arıcılıkta da kovan başına verimi artırmaya yönelik çalışmalara odaklandıklarını anlattı.

Dalgar, Türkiye'de ilk olan Köy Üniversitesi Projesi'ni hayata geçirdiklerini, söz konusu projeyle üniversitenin bilgi birikiminin kırsalda yaşayan vatandaşlara aktarıldığını ifade etti.

"Spor hekimliğine odaklandık"

Bu yılki hedeflerinin de tıp fakültesi bünyesinde spor hekimliği alanında yürütecekleri çalışmalara odaklanmak olduğunu belirten Dalgar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gerek vatandaşların gerekse profesyonel spor takımlarının ihtiyaç duyacağı bütün hizmeti içeren bir kapsam oluşturmayı hedefliyoruz, bu doğrultuda tıp fakültemizin desteğiyle bir sporcu sağlığı merkezi kuruyoruz. Kaç milyon avro vererek futbolcu transfer ediyorsunuz, bu futbolcunun hücrelerine kadar incelemeniz gerekiyor. İşte 'hücrelerine kadar inceleme' hizmetini de burada vereceğiz. Tıp fakültesindeki hekimlerle beraber sporcu tedavisi, beslenmesi, psikoloji ve kamp hizmetinin bir arada verildiği bir konsept. Sporcu sağlığı anlamında Burdur'un ekonomik kalkınmasında öncü rol üstelenecek diye umut ediyoruz."