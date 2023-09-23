Burdur'un Gölhisar ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı. Üreticiler, hasat ettikleri pancarları kamyon ve traktörlere yükleyerek şeker fabrikasına teslim ediyor. Fabrika, kampanya dönemi boyunca 755 bin ton pancar işlemeyi ve 102 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor.

Burdur'da şeker pancarı hasadı sürüyor

Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip şeker fabrikasına teslim etmeye başladı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bölge ve çevresinin ana geçim kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 60 yıldır ekimi yapılan şeker pancarında hasat sürüyor.

Çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi eylül ayı itibariyle başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip şeker fabrikasına teslim etmeye başladı. Fabrika, kampanya dönemi boyunca 755 bin ton pancar işlemeyi ve yaklaşık 102 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor. Gölhisar Ovasının çeşitli noktalarında pancar kazımının yapıldığı bölgede kuraklık olmasına rağmen üreticiler rekolteden memnun. Pancar hasadının gizli kahramanlarından olan nakliyeciler de Gölhisar- Burdur arasında gidip gelmeye başladı.

Gölhisarlı pancar üreticilerinden Mehmet Özer (52), "Gölhisar Ovasında hasat başladı. 2023 yılında kuraklığa rağmen tonajlarımız normal. Bir sıkıntımız var, o da fiyatların belli olmaması" dedi.

Nakliyecilerden Mehmet Tunç ise, "Gölhisar ve Burdur çevrelerinden şeker pancarı sökümü başladı. Şeker fabrikamıza ve tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Tunç, pancarın fiyatı belli olmadığı için nakliye fiyatının da henüz belli olmadığını söyledi.