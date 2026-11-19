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Burdur'da bölgenin önemli tarımsal değerlerinden çörek otunun üretim potansiyelini geliştirmek, katma değerini artırmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla "Çörek Otu Ürün Analiz Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) yapılan açıklamaya göre, çalıştay, MAKÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğinde, "Anadolu'dakiler: 81 İl 81 Ürün" programı kapsamında düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Burdur'da bu yıl yaklaşık 13 bin dekarlık alanda çörek otu ekiminin planlandığını, bunun 8 bin 500 dönümünün Bucak ilçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kuruca, bilimsel çalışmalarla ürünün ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör ise çörek otunun belde için önemli bir ekonomik değer olduğunu vurgulayarak, belediyenin bu ürünü tanıtmak ve geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Güngör, 2023 yılında BAKA'nın destekleriyle beldeye çörek otu eleme ve yağ sıkma tesisi kazandırdıklarını belirterek, tesisin bugün Kızılkaya'nın yanı sıra çevredeki yaklaşık 20 köyün üreticilerine de hizmet verdiğini hatırlattı.

MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy da üniversitenin tarım ve hayvancılık alanında bölgeye kattığı değerlere bir yenisinin daha eklendiğini dile getirerek, çörek otunun gıda takviyeleri, sağlık ve ilaç geliştirme gibi alanlarda önemli bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

BAKA Sektörel Birim Başkanı Hasan Yüksel, "Anadolu'dakiler: 81 İl 81 Ürün" programıyla yerel değerleri ekonomik fırsatlara dönüştürmeyi, yöresel ürünleri markalaştırmayı ve yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Çörek otunun yalnızca tarımsal üretim açısından değil, işlenmesi, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve ihracat potansiyeli bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Yüksel, çalıştayın kamu, üniversite, üretici ve özel sektör arasında güçlü bir işbirliğine zemin hazırlayacağını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Siğnem Öney Birol, "Burdur'da Çörek Otu: Hacimden Değere" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda Burdur'daki üretim potansiyeli ve ürünün katma değerinin artırılmasına yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Program kapsamında, akademisyenler, üreticiler ve sektör temsilcilerinin katıldığı oturumlarda üretim kalitesinin artırılması, yeni ürünlerin geliştirilmesi, pazarlama olanakları ve yatırım ihtiyaçları ele alındı.

Kaynak: AA