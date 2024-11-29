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BUMATECH Fuarı Makine Sektörüne 500 Milyon Dolar Katkı Sağlayacak

BUMATECH Fuarı Makine Sektörüne 500 Milyon Dolar Katkı Sağlayacak
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Bursa'da başlayan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı, metal ve sac işleme ile otomasyon fuarlarını bir araya getirerek sektöre 500 milyon dolarlık ihracat katkısı sağlaması bekleniyor. Fuar, ulusal ve uluslararası 400'den fazla firmanın katılımıyla 40 bin metrekare alanda gerçekleştirilmekte.

Bursa'da, metal ve sac işleme teknolojileri ile otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nın makine sektörüne 500 milyon dolarlık ihracat katkısı sağlayacağı öngörülüyor.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün açılan ve 22. Metal İşleme Teknolojileri, 15. Sac İşleme Teknolojileri ile 21. Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan organizasyonda ulusal ve uluslararası 400'den fazla firma, alanlarındaki yeni teknolojileri tanıtıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 7 salon ve 40 bin metrekare alanda, robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgahlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri bulunuyor.

Fuarlar, Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki çok sayıda ülkeden katılımcıları ağırlıyor.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine, bu organizasyonun yıllardır Türkiye'nin makine sektöründeki en önemli buluşmalarından olduğunu söyledi.

Katılımcı sayısında geçen yıla göre yüzde 15 büyüme olduğunu belirten Ersözlü, "71 ülkeden kayıt yaptıran iş insanları fuarımızı ziyaret edecek. İlk saatlerden itibaren yoğun bir ziyaretçiyle karşı karşıyayız. Fuarın bir özelliği de fuardaki üretici ve ihracatçı firmalar, diğer makine fuarlarından daha fazla. Bu yıl da katılımın yüzde 60'ı üretici ve ihracatçı, yüzde 40'ı ithalatçı firmalar." dedi.

Ersözlü, sektörde üretimin her aşamasında ihtiyaç duyulan ekipmanların bu fuarlarda sergilendiğini anlattı.

Fuarların 1 Aralık'a kadar devam edeceğini bildiren Ersözlü, şunları kaydetti:

"Son güne kadar yurt içinden ve dışından yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. 45 binin üzerinde profesyonel iş insanını, girişimciyi, yatırımcıyı bu fuara bekliyoruz. Şu anda 1000'in üzerinde yurt dışından heyetlerimiz var. Afrika ülkelerinden, Körfez ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Asya Pasifik ülkelerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden de ziyaretçilerimiz var. Fuarın hem ihracat hem de yurt içindeki satış verilerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu alanda yaklaşık 400 milyon dolarlık ticari hacim yaratılmıştı. Bu yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık ticari hacim yaratılacak. Çünkü fuar bittikten 3-4 ay sonrasına da siparişler alınabiliyor. Burada satılacak makineler ambalaj ve plastik sektörlerinde, otomobil sanayinde, savunma sanayinde, havacılıktan gemi inşasına kadar birçok sektörde kullanıldığı için dolaylı olarak birçok sektörü tetikliyor."

"Sanayicimizde bir önceki fuara göre daha fazla iştah var"

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz de BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nın her zaman iyi geçtiğini ve katılımcıların memnun ayrıldığını vurguladı.

Bursa'nın bir sanayi şehri olduğunu hatırlatan Akyüz, "Bursa, çok büyük firmaların olduğu hatta bazı firmaların İstanbul'dakilerden bile daha büyük olduğu bir sanayi şehri. Dolayısıyla BUMATECH her zaman önemli ve kıymetli bir fuar. Bu sene de ziyaretçi sayısından iyi geçeceğini düşünüyorum. Gördüğümüz kadarıyla sanayicimizde bir önceki fuara göre daha fazla iştah var. Ellerinde işler var. Almak, yapmak, üretmek istiyorlar." diye konuştu.

Akyüz, gelecek yıl yatırım yapacak firmaların temsilcilerinin buna ilişkin planlamalarını bu fuarların ardından yapacağını, bundan dolayı da organizasyonun önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
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