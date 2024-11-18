Buldan Ticaret Odası Meclis Üyeleri TOBB Seminerine Katıldı

Buldan Ticaret Odası Meclis üyeleri, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen seminere katıldı.

Buldan Ticaret Odası Meclis üyeleri eğitim programına dahil oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Meclis üyeleri bilgilendirme seminerine, Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Yönetim Kurulu üyeleri Ayla Ermiş, Meral Kaymak, Meclis Üyesi Hale Efeoğlu ve Genel Sekreter Ayhan Emirdağ katıldı.

Eğitime katılan Buldan Ticaret Odası heyetine, Cengiz Delibaş, Ali Çufadar, Cemil Çiçek, İhsan Ataöv, Süreyya Serdengeçti, Mert Kuleoğlu, Gülru Gezer, Yasemin Sezer, İbrahim Nihat Bayar, Onur Yüksel, Çağrı Gürgür, Adnan Erbaş, Volkan Palaz, Kayhan Ünal ve Erdoğan Özegen tarafından ekonomide görünüm, karar alma süreçlerinde TOBB un rolü, Türkiye Ekonomisindeki gelişmeler, küresel gelişmeler ve Türkiye, protokol kurallar, yeşil dönüşüm, iş hayatında iletişim, TOBB Tahkim ve TOBB UYUM ile TOBB'un kurumsal yapısı ve faaliyetleri konularında bilgiler verildi. - DENİZLİ