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Buldan'da Elma Rekoltesi ve Kalitesi Yüzleri Güldürüyor

Buldan'da Elma Rekoltesi ve Kalitesi Yüzleri Güldürüyor
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Buldan'ın Kovanoluk mahallesinde, elma üreticileri bu yıl yüksek rekolte ve kalite ile seviniyor. İklim şartları ve toprak yapısının uygunluğu, verim artışını sağlarken, üreticiler umutlarını artırmış durumda.

Buldan'ın yüksek kesimlerinde, özellikle 1100 rakımlı Kovanoluk mahallesinde bu yıl elma üreticileri için sevinç kaynağı olan bir dönem yaşanıyor. Elma ağaçlarında gözlemlenen yüksek rekolte ve kalite, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Buldan'ın yüksek kesimlerinde, özellikle 1100 rakımlı Kovanoluk mahallesinde bu yıl elma üreticileri için sevinç kaynağı olan bir dönem yaşanıyor. Elma ağaçlarında gözlemlenen yüksek rekolte ve kalite, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl, bölgedeki iklim şartları ve toprak yapısının elma yetiştiriciliği için son derece elverişli olması, verim artışında etkili oldu. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte bahçelere giderek topladıkları elmaları özenle kasalara yerleştiriyor. Hasat zamanı gelen elmalar, soğuk hava depolarına kaldırılarak tazeliklerini korumaları sağlanıyor. Üreticilerin memnuniyeti, bu yılki yüksek kalite ve verim artışı ile daha da artmış durumda. Ağaçlarda görülen elmaların renkleri ve boyutları, bu yılın ne denli verimli geçtiğini gözler önüne seriyor. Elma bahçelerinde yürütülen çalışmalar, yalnızca meyve toplamakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ağaçların budanması, sulanması ve hastalıklara karşı korunması gibi çeşitli bakımları da içeriyor.

Bölgenin zengin elma çeşitliliği, üreticilerin farklı tat ve aroma profillerine sahip elmaları pazara sunabilmesine imkan tanıyor. Sarı, kırmızı ve ekşi elma çeşitleri, hem yerel hem de ulusal piyasalarda ilgi görürken, bu yılki hasatın başarılı geçmesi, üreticilerin gelecek yıllara dair umutlarını artırıyor.

Yaklaşık elli yıllık ağaçlarda Mart ayında budamayla işe başladıklarını belirten elma üreticisi Meltem Önen, "Budama ile birlikte ağaçlarımıza ilaçlama ve sulama yapıyoruz. Sarı, kırmızı ve ekşi elma çeşitlerimiz var. Genellikle sarı ve kırmızı elma üretimi yapıyoruz. Süperchieff de denilen klasik tip olarak bilinen elma cinsi yetiştiriyoruz. Bölgemizin iklim şartları ve toprak yapısı elma için çok uygun. Bu yıl gerçekten de kalite ve verim çok iyi. Topladığımız elmalarımızı soğuk hava depolarında bekleterek alıcılara sunuyoruz. Allah hayırlı pazarımızı versin, bereketini artırsın. İnşallah herkesin emeğinin karşılığını almasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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