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Bu özel şirketlerin personeli haftada sadece 4 gün çalışacak

Bu özel şirketlerin personeli haftada sadece 4 gün çalışacak
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Çalışanların iş-yaşam dengesini korumak için, işverenlerin de verimliliği artırmak için yürütülen çalışmalar tüm dünyada devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda İngiltere'de önemli bir karara varıldı. 200 şirket kalıcı olarak haftada 4 gün çalışılacak yeni düzene geçti.

İngiltere merkezli kampanya kuruluşu 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından başlatılan kampanyaya, ülke çapından farklı sektörlerden 200 şirket katıldı.

Çalışan sayısı 5 bini aşan bu şirketler, kalıcı şekilde haftada dört gün çalışma prensibini kabul etti. Şirketlerde haftalık çalışmanın gelir kaybı yaşanmadan 32 saat olarak düzenleneceği bildirildi.

HAFTADA SADECE 4 GÜN ÇALIŞACAKLAR

Söz konusu şirketlerin 30'unu pazarlama, reklam ve basın ilişkileri şirketleri oluştururken, bunu 29 hayır ve sivil toplum kuruluşu, 24 teknoloji, internet teknolojileri ve yazılım şirketi, 22 danışmanlık ve yönetim şirketi takip etti. Haftada dört gün çalışma prensibine katılan 200 şirketten 59'unu Londra merkezli firmalar oluşturdu.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMh Sn:

Helal olsun işte verimliliği artıracak bir hareket

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Haber YorumlarıAlkurt:

Insanlar biraz nefes alır, güzel bir yöntem harika

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