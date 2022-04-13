Bu kadarına da pes! İstanbul'da "Daha uygun" denilen 4 ilçede kiralar 7 bin liraya dayandı

Son aylarda dolar ve euronun yükselmesi, art arda gelen zam haberleri ile birlikte büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'de büyük bir konut krizi yaşanıyor.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Vatandaşlar ev kiralarının kısa sürede uçması nedeniyle, oturacak ev bulmakta zorlanıyor. Kimi ev sahipleri ise kiracılarına olması gerekenden çok daha yüksek miktarda zam yapıyor. Krizi fırsata çeviren kimi ev sahipleri de 5 yılını dolduranlara kira tespit davaları açarak, yüzdelik artışın yanı sıra 'düzeltme' talep ederken, 10 yılı geçenlere noterler aracılığıyla evi tahliye ihtarnameleri yağıyor. Kira tespiti ve tahliye davalarında büyük artış var.

"DAHA UYGUN" DENİLEN İLÇELERDE BİLE FİYATLAR 7 BİNİ BULDU

İstanbul'da eskiden kiraların biraz olsun daha uygun olduğu Bağcılar, Ümraniye, Esenler, Küçükçekmece gibi ilçelerde dahi 2-3 çocuklu ailelerin ihtiyacı olan 3+1 dairelerin kirası ortalama 5 bin liradan başlıyor. Bu ilçelerde son yıllarda sayıları hızla artan site içinden bir daire kiralamak isterseniz en az 6-7 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Sarıyer gibi daha merkezi lokasyonlarda oturmak içinse yüksek bir gelire sahip olmanız gerekiyor.

KİRALAR SON 1 YILDA ORTALAMA YÜZDE 84 ARTTI

Kiralık ve satılık konut piyasasındaki istatistikler durumun vahametini ortaya koyuyor. Öncelikle kira fiyatlarına bakacak olursak, nisan ayında resmi üst sınır yüzde 29,88 (TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor) oranında açıklandı ancak üç büyük şehirdeki artışlar bunun 3 katından daha fazla. Kiralar ise son 1 yılda ortama yüzde 84 arttı.

İSTANBUL'DA YILLIK KİRA ARTIŞI YÜZDE 112 OLDU

Gazete Duvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre; kira fiyatlarındaki yıllık artış oranı şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da 14,6 puan, Ankara'da 24,7 puan, İzmir'de 12 puan arttı. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 112,3, Ankara'da yüzde 106,7, İzmir'de yüzde 74 oldu. Böylelikle kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı İstanbul'da 49 TL'ye, Ankara'da 24 TL'ye, İzmir'de ise 30 TL'ye yükseldi. Özetle kiralar son bir yılda ortalama iki kat arttı.

KİRALARIN EN FAZLA VE EN AZ ARTTIĞI İLLER

En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya yüzde 122, İstanbul yüzde 112,3, Ankara yüzde 106,7, Mersin yüzde 98,2 ve Kocaeli yüzde 88,1 olarak ölçüldü. En düşük kira artışının görüldüğü iller ise Denizli yüzde 35,8, Trabzon yüzde 34,5, Van yüzde 33,6, Mardin yüzde 31,6 ve Kahramanmaraş yüzde 20 oldu.

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