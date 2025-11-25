Haberler

'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum
Güncelleme:
Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarını değerlendirirken içinde bulunulan haftayı "2025 yılının en önemli haftası" olarak nitelendirdi. Memiş, İmralı süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki açıklamalar ve Papa'nın Türkiye ziyaretinin piyasaları etkileyeceğini söyledi. Ons altının 4.000 dolar, gümüşün ise 50 dolar üzerindeyken alım yapmayacağını belirten Memiş, borsa ve dövizde ise sakin bir hafta beklendiğini ifade etti.

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, yıl sonuna yaklaşılması yatırımcıların dikkatini küresel ve yerel gelişmelere çevirdi. Haber Global'de 24 Kasım tarihli yayına katılan finans analisti İslam Memiş, piyasalara yönelik değerlendirmelerinde hem haftaya hem de önümüzdeki yıllara ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

"BU HAFTA 2025'İN EN ÖNEMLİ HAFTASI"

Memiş, Kasım ayının beklendiği gibi sakin ve iyimser geçtiğini belirterek aralık ayına dair olumlu beklentilerini dile getirdi. Ancak özellikle içinde bulunulan haftanın kritik önem taşıdığını vurguladı. "Bu hafta bence 2025 yılının en önemli haftası" diyen Memiş "İçeride Terörsüz Türkiye modelinde İmralı ziyaretleri var. Buradan gelecek mesajlar çok önemli. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Zelenski'nin ve Rusya'nın açıklamaları da belirleyici olacak. Savaş devam mı, tamam mı? Bu hafta netlik kazanacak. Papa'nın İstanbul, Ankara, İznik ziyaretleri çok önemli. İznik'in hac merkezi olma ihtimali var. Bu hafta oldukça kritik" ifadelerine yer verdi.

"4.000 DOLAR ÜZERİNDE ALTIN ALMAM"

Altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin kişisel öngörüsünü de paylaşan Memiş, 4.000 doların üzerindeki ons altını ve 50 doların üzerindeki ons gümüşü almamayı tercih edeceğini söyledi.

BORSA VE DÖVİZDE SAKİN BEKLENTİ

Haftanın kısa olacağına dikkat çeken Memiş, borsa tarafında pozitif beklentilerinin sürdüğünü söyledi. ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle Perşembe gününün tam, Cuma gününün ise yarım gün olacağına işaret eden Memiş, Japonya piyasalarının ise İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olduğunu hatırlattı. Euro/dolar paritesinin sakin seyrettiğini de belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Enseyi karartmaya gerek yok. Sakin, güzel bir hafta olacak."

Altın piyasasını etkileyen kritik gelişmelerin yakından takip edildiği bu dönemde, analistlerin değerlendirmeleri yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

