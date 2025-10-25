Haberler

Bu Hafta En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Güncelleme:
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon, yüzde 35,25 ile bu haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu oldu. Emeklilik fonu olarak ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,60'lık getiri ile öne çıktı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 35,25 yükselişle Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)??????? oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,60'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5513,6586735,25
PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,55661733,60
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)147,89449733,52
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,65119633,07
MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,85355726,95
PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,21577826,30
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1,14340924,69
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,359224,21
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)61,11394323,20
PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,34591222,99
Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,7397774,60
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4928824,56
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,6983014,47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2887274,36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0395594,14
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3963774,01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,0834643,67
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4265793,58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,160233,43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1482383,41
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
