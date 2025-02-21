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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruşluk zam beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 47 lira 90 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL'DA 47 LİRA 90 KURUŞTAN SATILACAK

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruşluk zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da 47 lira 90 kuruş, Ankara'da ise 48 lira 70 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Levent kırcanın sikeçlerini hatırlıyorum. Sabah zam aksam zam. Eski Türkiye diye diye kurtulamadık bu zamcıklardan

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Acıtmıyor kiii. Acıtmıyor kiii. Alıştık , falafoş olduk .

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Haber YorumlarıHasan Aydemir:

parası olan binsin abi olmayan makarnacılar bisiklete binsin ama şov yapmayı eksik etmesin akp haberlerinde

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