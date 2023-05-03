Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekliyor. Fiyatların düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 18 lira 40 kuruş, Ankara'da ise 18 lira 76 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

4 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmesi beklenirken, gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18 lira 40 kuruş, Ankara'da 18 lira 76 kuruş ve İzmir'de ise 18 lira 83 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.