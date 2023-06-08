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Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (6)

ihsan balcı:

Uçuyoruz diyenler nerede acaba çok iyi uçuyoruz bir kanadımız eksik Süleyman soylunun dediği gibi oooohhhhh

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ferfer:

olsun ekmek soğana zam gelmediği sürece sıkıntı yok altınla dolarla benzinle ne işimiz var yükseldiği kadar yükselsin

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Dengiz Elm:

Hayaldi gerçek oldu

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