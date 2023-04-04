Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Oto gaza gelen 2 lira 12 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerinin keyfini kaçıracak bir zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 11 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 47 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN BÜYÜK ZAM YOLDA

Bu sabah itibarıyla pompaya yansıyan 2 lira 12 kuruşluk oto gaz (LPG) indirimi araç sahiplerinin yüzünü bir an olsun güldürürken, bu gece yarısından itibaren benzine gelecek zam ise yine keyifleri kaçıracak.

İSTANBUL'DA LİTRESİ 22 LİRA 47 KURUŞTAN SATILACAK

5 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da litre başına benzinin fiyatı 22 lira 47 kuruş, Ankara'da 22.81 lira ve İzmir'de ise 22.80 lira olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.