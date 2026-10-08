BTO'da Özgür Önder başkan seçildi, yönetim maaş ve huzur hakkı almayacak

Buldan Ticaret Odası'nda (BTO) gerçekleştirilen seçimlerin ardından Özgür Önder, yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Seçimlerin büyük bir olgunluk içerisinde geçtiğini belirten Önder, yeni dönemde Buldan ve Güney'in ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Buldan Ticaret Odası'nda yapılan seçimler sonucunda 8 meslek komitesinden 16 üye seçildi. Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Özgür Önder, Buldan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

Başkan Özgür Önder, yayımladığı mesajında seçimlerin başta Buldan ve Güney olmak üzere iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti. Önder, "Yaptığımız seçimlerin öncelikle ülkemize, Buldan'ımıza, Güney'imize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

"Projelerimizi hazırladık"

8 farklı meslek komitesinde yer alan iş insanlarıyla birlikte Meclis ve Yönetim Kurulu'nun tam bir uyum içerisinde çalışacağını belirten Önder, Buldan ve Güney ilçelerinin ekonomik ve sosyal alanda daha iyi noktalara ulaşması için projeler hazırladıklarını söyledi. Önder, "8 farklı meslek komitesini oluşturan çok sayıda iş insanımız ile birlikte, Meclisimiz ve yönetim kurulumuz tam bir uyum içinde, Buldan ve Güney ilçelerimizin ekonomik ve sosyal alanda çok daha iyi yerlere ulaşması için çalışmalar yapacağız. Oluşturduğumuz ekibimiz daha ilk günden itibaren bu çalışmalarla ilgili projelerini hazırlamış durumdadır" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde kamu kurumları, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla sürekli istişare halinde olacaklarını kaydeden Önder, ortak aklın önemine dikkat çekti. "Bizim için herkes çok kıymetlidir. Ortak akıla çok önem verdiğimizin bilinmesini isteriz. Güçlü bir gelecek kurabilmenin yolu ancak ortak akılla mümkündür" diyen Önder, çalışmaların katılımcı bir anlayışla sürdürüleceğini belirtti.

"Hiçbir şekilde maaş ve huzur hakkı almayacağız"

Önder, yeni yönetimin görev sürecinde alacağı ücret ve ödeneklerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak maaş, oturum ve huzur hakkı, harcırah, yolluk ve temsil ödeneği almayacaklarını belirten Önder, oda aidatlarını da kendilerinin karşılayacağını açıkladı. Önder, "Asla ve kati surette maaş, oturum ve huzur hakkı, harcırah, yolluk, temsil ödeneği almayacağız. Nasıl ki başta merhum büyüğümüz Cevat Buldanlıoğlu ve ebediyete intikal etmiş değerli Başkan ve yöneticilerimiz ile birlikte önceki dönem yönetim kurulu Başkanımız Halil Baştürkmen ve çalışma arkadaşlarının almadığı gibi bizler de almayacağız" dedi.

Önder ayrıca, bugüne kadar görev yapan meclis ve yönetim kurulu üyelerinin oda aidatlarını kendi ceplerinden ödediğini belirterek, bu uygulamanın yeni dönemde de devam edeceğini söyledi. "Bizler de bu dönem bunu devam ettirecek, aidatlarımızı kendi ceplerimizden ödeyeceğiz" diyen Önder, bu konunun kamuoyu tarafından bilinmesini önemsediklerini ifade etti.

"Görevimizin bilincindeyiz"

Önder, daha önce Buldan Ticaret Odası'nda görev yapan ve hayatını kaybeden yöneticileri de rahmetle andı. Hayatta olan eski yöneticilere ise sağlıklı ve uzun ömür diledi. Görevi gönüllülük esasına dayalı olarak üstlendiklerini belirten Önder, "Tamamen gönüllülük esasına dayalı yüklendiğimiz bu kutsal görevin bilincindeyiz. Birbirinden kıymetli çalışma arkadaşlarımızla belirlediğimiz hedefler doğrultusunda uyum içinde çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu.

Buldan Ticaret Odası'nın yeni yönetimi ise şöyle oluştu:

Meclis Üyeleri: Başkan İbrahim Acıkara, Mehmet Köklü, Meral Kaymak, Hale Efeoğlu, Olcay Yolcu, Özgür Önder, Burakcan Tuğrul, Recep Dere, Ahmet Kökdemir, Rıza Eraydın, Fatma Özeşmeli, Yusuf Kahraman, Ahmet Turan Bilgin, Ömer Öz, Beraat Emirdağ, İsmail Mustak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı