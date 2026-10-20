BTK, yeni baz istasyonlarında Milli Haberleşme Ürünü şartı getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Mehmet Koçyiğit, eylülde aldıkları kurul kararıyla, nüfusu 5 binin altındaki yerleşim yerleri ile otoyol, hızlı tren hattı ve tünel gibi güzergahlarda yeni kurulacak baz istasyonlarının, Milli Haberleşme Ürünü tanımına uygun ürünlerden temin edilmesine karar verdiklerini belirterek, "Kendi şebekesini kendi ürünüyle kuran, kendi frekansını kendi gözüyle izleyen ve kendi uydusuyla yolunu bulan bir Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam teminatı olacak." dedi.

Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğiyle, BTK Konferans Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın (ISCTÜRKİYE 2026) açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yılki temasının "Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar" olarak belirlendiğini aktardı.

Bugün savaşların, yazılım açığıyla ya da sinyal karıştırıcıyla son derece hızlı ve görünmez biçimde sürdüğünü anlatan Koçyiğit, haberleşme altyapısını güvenle büyütmek için mart ayında aldıkları kurul kararıyla, ilave güvenlik tedbirlerini net satış tutarlarına bakılmaksızın, tüm işletmeciler için zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.

Koçyiğit, 6 Şubat depremlerinin tecrübesinden hareketle, 5G yetkilendirmesinde işletmecilere afet anında sahaya hızla ulaşabilecek haberleşme gücünü hazır tutma ve olağanüstü durumlar için de işletmecilerin 5 yılın sonunda uydu bağlantısıyla çalışabilen 450 mobil baz istasyonunu bulundurma yükümlülüğü getirdiklerini anımsattı.

"Ülkemiz bu yarışın seyircisi değil"

Geçen hafta Washington'da katıldıkları MILCOM 2026'da (Askeri İletişim Konferansı), yeni dünya düzeninin haberleşme cephesini yakından gördüklerini hatırlatan Koçyiğit, elektronik karıştırmanın yapay zekayla tespiti, GPS sinyallerinin karıştırıldığı ortamlarda yakın yörünge uydularıyla konumlama ve kuantum bilgisayarlara dayanıklı şifrelemenin, konferansın en çok konuşulan başlıkları olduğunu dile getirdi.

Koçyiğit, Türkiye'nin bu yarışın seyircisi olmadığını vurgulayarak, bugün gururla ASELSAN ile birlikte geliştirdikleri Milli Monitör Sistemi'nin, frekansları gece gündüz izlediğini ve izinsiz yayınları ihbara gerek kalmadan tespit ettiğini söyledi.

Enterferans (girişim) konum tespit teknolojisinin, dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, "Fergani Uzay, Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi için milli uydularımızı ardı ardına uzaya gönderiyor. Çünkü, artık biliyoruz ki LEO olarak da bilinen Yakın Dünya Yörüngesi, yeni nesil, yüksek hassasiyetli navigasyon teknolojilerinde yeni bir dönemin küresel oyun sahasıdır. Türkiye'yi bu büyük yarışa dahil eden, bu muazzam vizyonu ortaya koyan başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere, tüm Fergani ekibini yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Savunmadaki bağımsızlığı haberleşmede de kazanmakta kararlıyız"

Koçyiğit, şebekede hangi cihazın çalıştığının da artık egemenlik meselesi olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle, 5G'de yerli malı oranının kademeli olarak yüzde 60'a, Milli Haberleşme Ürünü oranının yüzde 15'e çıkmasını şart koştuk. Eylülde aldığımız kurul kararıyla, nüfusu 5 binin altındaki yerleşim yerleri ile otoyol, hızlı tren hattı ve tünel gibi güzergahlarda yeni kurulacak baz istasyonlarının Milli Haberleşme Ürünü tanımına uygun ürünlerden temin edilmesine karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi'yle, savunma sanayisinde kazandığımız bağımsızlığı haberleşmede de kazanmakta kararlıyız. Kendi şebekesini kendi ürünüyle kuran, kendi frekansını kendi gözüyle izleyen ve kendi uydusuyla yolunu bulan bir Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam teminatı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Koçyiğit, iki gün sürecek oturumların ülke için hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan da 19 yıldır siber güvenlik alanındaki faaliyetlerini dernek olarak sürdürdüklerini belirterek, Türkiye'deki siber güvenlik alanındaki farkındalığı artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA