BTK Akademi, 2.5 Milyonu Aşan Kullanıcı Sayısıyla Ücretsiz Eğitimler Sunuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, kullanıcı sayısı 2,5 milyonu aşan BTK Akademi ile çok sayıda gence yapay zeka, kodlama, programlama ve yazılım konularında ücretsiz eğitim sunduklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı 18'nci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, BTK'de gerçekleştiriliyor.

Programın açılışında konuşan BTK Başkanı Karagözoğlu, siber güvenlik alanında başarılı olmak için en önemli güçlerden birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu söyledi.

BTK Akademi bünyesindeki eğitim programlarına, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile diğer paydaşlarla gerçekleştirilen işbirlikleriyle ihtiyaç duyan herkesin ulaşabildiğini aktaran Karagözoğlu, "Bu noktada, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuyla yola çıkan ve 2,5 milyon kullanıcıyı aşmış durumdaki BTK Akademi ile çok sayıda gencimize yapay zeka, kodlama, programlama ve yazılım konularında ücretsiz eğitimler sunuyoruz." diye konuştu.

Karagözoğlu, gençleri geleceğin dijital dünyasına en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalara devam etmeleri gerektiğini bildirerek, bu kapsamda BTK Akademi'nin tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim programını daha sunmaya başladığını söyledi.

Bu eğitimler arasında özellikle yapay zekanın öne çıktığına işaret eden Karagözoğlu, "Eğitimlerimizde yapay zekada en güncel gelişmeleri yakından takip ediyor ve Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine öncülük etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Karagözoğlu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesinin, gençlerin azmi, çalışkanlığı ve vizyoner bakış açısı ile mümkün olabileceğini dile getirerek, bu hedeflere ulaşmanın yolunun, yerli ve milli üretim anlayışını benimseyip, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değeri yüksek işler yapma hevesini canlı tutmak olduğunu belirtti.

Gençlerin bilgiye duyduğu merak, teknolojiyi üretme konusundaki potansiyeli ve enerjisinin, kendilerine her zaman umut verdiğini aktaran Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Bu potansiyelin gerçek anlamda değer üretir hale gelmesi için sürekli bir öğrenme çabası, kararlı bir gelişim arzusu ve disiplinli bir çalışma gerekiyor. Kendinizi daima geliştirin. Yeni teknolojilere açık olun, dünyayı takip edin ama aynı zamanda kendi ülkenizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Bizler bu anlamlı yolculuğunuzda her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi, sektörümüzün pratik tecrübesi ve kamu kurumlarımızın düzenleyici vizyonu ile bu konferansta çıkacak her fikrin ülkemizin dijital geleceğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu tür buluşmaların sadece bugün için değil, geleceğimiz için de büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum."

"Türkiye artık yön veren bir ülke konumunda"

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan da dijital ve siber saldırıların yoğun şekilde gerçekleştiği bu dönemde, siber güvenliğin ulusal güvenlik anlamına geldiğine dikkati çekerek, çalışmalarını ve faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da konferansın sadece akademik paylaşım zemini değil, aynı zamanda dijital güvenlikte yeni paradigma değişikliklerinin tartışıldığı, geleceğin siber savunma stratejilerinin şekillendiği bir platform olacağını bildirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de artık insanların görünmez dijital ağlarla birbirine bağlı olduğunu, dijitalleşmenin de baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirterek, "Türkiye bugün siber güvenlikte yalnızca tehditlere yanıt veren değil, bilimle, bilinçle ve sorumlulukla bu alana yön veren bir aktör konumunda. diye konuştu.

AA'ya üstün hizmet ödülü

Konuşmaların ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından, siber güvenlik çalışmalarına destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara üstün hizmet ödülü verildi.

Bu kapsamda Anadolu Ajansı (AA) da üstün hizmet ödülüne layık görüldü. Bakan Uraloğlu, AA adına ödülü Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli'ye takdim etti.

Törende, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Türksat, Gazi Üniversitesi, İTÜ ve Vodafone da ödül alan kurumlar arasında yer aldı.