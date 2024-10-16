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Boş ev sosyal konuta dönüştürüldü

Boş ev sosyal konuta dönüştürüldü
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Belçika'nın Brüksel şehrinde, 2014'ten beri boş tutulan bir ev, sosyal konut olarak ihtiyaç sahiplerine sunulmak üzere Brüksel Bölgesel Konut Ajansı tarafından devralındı. Bu uygulama, boş evleri sosyal konut olarak kullanma yasağının ilk kez devreye girmesiyle gerçekleştirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de uzun süredir boş tutulan bir eve sosyal konuta dönüştürülmek üzere el konuldu.
Ulusal basında yer alan habere göre, Brüksel-Başkent Bölgesi boş bir evi devraldı. Şehrin refah seviyesi yüksek Woluwe-Saint-Pierre Belediyesi'nde yer alan ve 2014'ten beri boş olan konut, Brüksel Bölgesel Konut Ajansı kontrolüne geçti.

METRUK EVİ SOSYAL KONUTA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Ev bu aşamadan sonra gerekli tadilatların ardından sosyal konut olarak 9 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulacak. Böylece, Brüksel'de 12 ay boş bırakılan bir binanın, gerektiğinde mülk sahibinin izni olmaksızın Bölge tarafından devralınabileceği ve sosyal konut olarak kullanılabileceğini öngören yasa ilk defa kullanıldı. Brüksel-Başkent Bölgesi, geçen yılın nisan ayında şehirdeki uygun fiyatlı konut sorununu çözmek için yasal değişikliğe gitmişti.

KONUTLARIN BOŞ BIRAKILMASI ENGELLENİYOR

Brüksel'de boş tutulan evleri tespit için çalışmalar yapılmış, bu çerçevede elektrik ve su tüketimleri karşılaştırılarak 4 bin 500 kadar boş konut belirlenmişti. İlk etapta boş olduğu tespit edilen 50 ev için hukuki işlem başlatılmıştı. Düzenleme ile yapılan resmi bildirime rağmen taşınmazların satılığa çıkarılmaması veya kiraya verilmemesi durumunda Brüksel Bölgesi konuta el koyabiliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Yerel Yönetim Sosyal Konut Ekonomi Belçika Brüksel Finans Hukuk Emlak Yaşam

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