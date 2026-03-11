Haberler

British Airways, Orta Doğu'da bazı bölgelere bu ayki uçuşlarını iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

British Airways, Orta Doğu'daki artan gerilim ve hava sahası istikrarsızlığı nedeniyle Amman, Bahreyn, Doha, Dubai ve Tel Aviv'e tüm uçuşlarını iptal etti.

İngiliz havayolu şirketi British Airways, bölgede artan gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki bazı noktalara bu ayki uçuşlarını iptal etti.

Şirketin açıklamasında, British Airways'in Orta Doğu'da devam eden "belirsizlik ve hava sahası istikrarsızlığı" nedeniyle uçuş programında değişikliğe gittiği kaydedildi.

British Airways'in bu ay Amman, Bahreyn, Doha, Dubai ve Tel Aviv'e ve bu şehirlerden yapılacak tüm uçuşlarının iptal edildiği belirtilen açıklamada, Abu Dabi'ye gidiş ve dönüş uçuşlarının da "bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar" gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Durumu sürekli olarak gözden geçiriyoruz ve müşterilerimizle iletişim halinde kalarak onlara çeşitli seçenekler sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Geceye damga vuran kare
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti

Rakibini yenmediler; adeta rencide ettiler
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Geceye damga vuran kare
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar

Tam kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var