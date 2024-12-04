Brisa, Aksaray'da Teknoloji ve Etki Merkezi'ni hayata geçirdi

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa, Aksaray'da hayata geçirdiği Teknoloji ve Etki Merkezi ile gençlere yeni teknolojileri yerinde deneyimleme fırsatı sunarak yenilikçi fikirleri destekleyecek.

Brisa Teknoloji ve Etki Merkezinin açılışı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Brisa CEO'su Haluk Kürkçü'nün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.

Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği'ni Türkiye'nin farklı illerine yaymaya devam ediyor. Seferberlik kapsamında, Teknoloji ve Etki Merkezinin dördüncüsü, Aksaray Üniversitesinde yer alan Teknopark alanında açıldı.

Brisa tarafından Aksaray Üniversitesi işbirliğiyle kapılarını açan Brisa Teknoloji ve Etki Merkezinin faaliyetleri, Brisa'nın mobilite dönüşüm yolculuğu ile uyumlu şekilde yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştirmeye odaklanacak.

Merkezden, Aksaray Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri gibi bölümlerde okuyan öğrenciler başta olmak üzere 18-34 yaş arasındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve genç girişimciler faydalanabilecek.

Açılışa katılan öğrenciler, Brisa çalışanlarının ve yönetiminin mentörlüğünde fikir maratonu deneyimi de yaşadı. 60 öğrencinin katıldığı fikir maratonunda, öğrenciler 10 takım halinde sürdürülebilir mobiliteye yönelik yenilikçi fikirler geliştirdiler ve Brisa üst yönetiminden oluşan bir jüriye sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kazanan takıma Brisa Aksaray Fabrikasında teknik gezi deneyimi hediye edilirken, katılan tüm öğrencilere Brisa Dönüşüm Akademisinin çevrim içi eğitim portföyüne erişim fırsatı sunuldu.

Etkinlikte, girişimcilik deneyim alanı oluşturularak, Brisa'nın bu kapsamdaki çalışmaları da gençlerle paylaşıldı.

Düzenlenen etkinlikte açıklamada bulunan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, bilimsel katma değerli bilginin sanayiyle buluşmasının, yalnızca yeni teknolojileri üretmekle kalmadığını, aynı zamanda bir şehrin ve içerisinde yaşayan toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağladığını belirtti.

Arıbaş, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin, çağın en büyük fırsatlarından biri olan inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin temel taşı olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda yapılacak tüm faaliyetleri Aksaray Üniversitesi olarak önemsiyoruz ve öğrencilerimize yeni ufuklar açacağına inanıyoruz. Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi'nin, Üniversite-Sanayi işbirliğinin somut bir ürünü olarak Aksaray girişimcilik ekosistemindeki boşlukları dolduracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Böyle bir merkezi Aksaray Üniversitesinde açmalarından gurur duyduklarına değinen Arıbaş, "Genç girişimcilerin bu tür etki merkezinde yetiştirilmesi, bölgedeki ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, nitelikli iş gücü sayısını arttıracak, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon odaklı bir üretim kültürünün oluşmasına katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

"'Beyin göçünü beyin gücüne' dönüştürmek için yola çıktık"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper de Sabancı Gençlik Seferberliği ile gençlere cesaret ve umut vermeyi amaçladıklarını aktararak, "Dünya üstünde yetenek savaşları başlamış durumda. Bugün Türkiye olarak biz yetenek savaşlarında maalesef göç alan değil göç veren durumundayız. Bu durumu tersine çevirmek için biz bütün gücümüzü daha fazla inovasyona ve katma değerli ürünler geliştirmeye harcamalıyız. Sabancı Gençlik Seferberliği de bu amaçla başladı ve Sabancı Topluluğu olarak 'beyin göçünü beyin gücüne' dönüştürmek için yola çıktık." dedi.

Alper, Türkiye'nin dört bir yanında Teknoloji ve Etki Merkezlerini yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak, "Gençlere inanmak, güvenmek ve sürekli gelişim için desteklemek, bu merkezlerin temel felsefesini oluşturuyor. 4. merkezimizi, Brisa'nın önemli teknolojik üslerinden biri olan fabrikasının da yer aldığı Aksaray'da hayata geçiriyoruz. 3 sene içinde toplam 35 merkezi Türkiye'de, iki merkezi de yurt dışında açıp 37 merkezle toplam 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sabancı'nın teknolojik gücünü ve inovasyon ağını gençler için seferber etmek üzere yola çıktıklarına dikkati çeken Alper, Brisa Teknoloji ve Etki Merkezinin, gençlerin teknolojik güce en yakından şahit olabilecekleri bir yer olacağını ve Brisa için teknolojinin, hem üretim süreçlerinde hem de müşterilerine dokunan tüm süreçlerde yıllardır bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Alper, mobilite dönüşümü ile geleceğe hazırlanan şirketlerinin, yollarda hareket halinde olan tüm araçlar için muazzam büyüklükte verileri kullanarak yeni nesil, uçtan uca hizmetler geliştirmeye odaklandığını ve bu hizmetleri giderek yaygınlaştırdığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu merkezde de Brisa, teknoloji alanındaki bilgi birikimini gençlere açarken, onları geleceğin becerileri ile donatacak, akredite ve sertifikalı eğitimlerle destekleyecek ve Aksaray fabrikasında akıllı teknolojilerle geliştirilen projelerine dahil edecek. Gençleri, cesaretlendirerek, mobilite dönüşümü ile uyumlu yeni fikirlerin bu merkezden yeşererek somutlaşmasına ve bir kültür dönüşümüne de öncülük edecek."

"Girişimcilerle ortak çalışma ve işbirliği fırsatları oluşturacağız"

Brisa CEO'su Haluk Kürkçü ise Brisa olarak 2030'a doğru giderken hedeflerinin mobilitenin lideri bir şirket olmak olduğunu belirtti.

Kürkçü, hedeflerini bütünsel bir dönüşüm olarak ele aldıklarını paylaşarak, şöyle devam etti:

"Lastik işimizi mobilitenin geleceğine yönelik ürünler için yatırımlarla büyütürken, diğer yandan yeni iş ve hizmet modelleri ile mobilite çözümlerimizi geliştiriyoruz. Üretim süreçlerimiz de elbette dönüşüyor. Bugün Brisa fabrikalarında her 2 saniyede bir lastik üretiyoruz. Bu hareketliliği en verimli şekilde yönetmek için akıllı, yenilikçi teknolojileri odağımıza alıyoruz. Bunların gerçekleşebilmesi için de öncelikle insanın hareketine, yetkinliğine, gelişimine ihtiyacımız var."

Brisa olarak gençlerin her hareketinde yanında olmanın ve gençleri geleceğe hazırlamanın çok kıymetli olduğuna değinen Kürkçü, "Bu, Sabancı Gençlik Seferberliği ruhunun da temeli. Brisa Teknoloji ve Etki Merkezinde biz gençleri gelişim, teknoloji ve yenilik için harekete geçiriyoruz." dedi.

Kürkçü, merkezlerinde öncelikle, gençleri yeni nesil becerilerle donanımlı hale getirmeyi hedeflediklerini aktararak, "Brisa Dönüşüm Akademimizin geniş eğitim portfoyünü öğrencilerimizin erişimine açarak, çağımızın kritik alanları olan yapay zeka, girişimcilik, siber güvenlik gibi konuların yanı sıra, karbon ayak izi ölçümü, sürdürülebilirlik uzmanlığı, akredite ve sertifikalı eğitimlerimiz ile öğrencilerin yeterliliklerini artıracağız. Diğer yandan teoriyi pratikle birleştirebilmeleri için merkezimizin kapılarını ve çalışma ortamlarımızı öğrencilere açacağız." açıklamasında bulundu.

Kısa ve uzun vadeli staj programları ile beraber çalışacakları öğrencilerin, fabrikalarındaki projelerde aktif şekilde yer alacağını ve şirketin Endüstri 4.0 olarak tanımlanan teknik altyapısını deneyimleme fırsatı bulacaklarını kaydeden Kürkçü, "Diğer yandan Merkezlerimizi tasarlarken aynı zamanda bir kuluçka alanı olarak da konumlandırdık. Bu sayede yenilikçi bir fikri olan öğrenciler veya girişimciler, sunduğumuz teknolojik donanımlarla, prototip tasarlayabilecek. Özellikle mobilite, sürdürülebilirlik alanlarında girişimcilerle ortak çalışma ve işbirliği fırsatları oluşturacağız." şeklinde konuştu.