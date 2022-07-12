Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın geriledi - Haberler

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Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın geriledi

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın geriledi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 102 dolara geriledi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 102 dolara geriledi.

Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünkü kapanış fiyatına göre saat 16.35 itibarıyla yüzde 4,76 azalarak 102 dolara geriledi.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

Ayrıca, bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı." değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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