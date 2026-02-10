Haberler

Brent petrolün varili 68,65 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, ABD-İran ilişkilerindeki gerginlik ve ekonomik verilerin beklenmesi nedeniyle 68,65 dolara geriledi. Piyasalarda dikkatler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,65 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,68 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 68,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,09 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD- İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile "Umman'daki dolaylı müzakereler" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakere görüşmelerini "iyi bir başlangıç" olarak değerlendiren Erakçi, ABD tarafının niyet ve hedeflerine yönelik güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu açıklamalar, petrol arzına yönelik endişeleri hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, piyasalarda petrol talebine ve faiz görünümüne yön verebilecek ABD istihdam ve enflasyon verileri bekleniyor.

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle, cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor.

İş piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimlerine daha hızlı bir şekilde yeniden başlanmasına yol açabileceği, öte yandan yüksek enflasyonun faiz indirimlerinin daha uzun süre askıya alınmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 doların direnç, 64,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 305 şüpheli yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?

Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor

Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?

Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?
Ankara'da aile katliamı! Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş

Eşini öldürdüğü eve, annesi ve kızının cesetleriyle birlikte gitmiş
İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı

İran, İstanbul'dan neden vazgeçti! İşin aslı başkaymış