Haberler

Brent petrolün varili 90 doların altına geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, ABD-İran arasındaki diplomatik çözüm ihtimali ve Orta Doğu'da gerilimin azalacağı beklentileriyle yüzde 4,92 düşerek 89,61 dolara indi.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 89,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,25 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.12 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,92 azalarak 89,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmayacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

Ayrıca, piyasa oyuncularının gelecekte petrol piyasasında arz fazlası oluşabileceği beklentisini fiyatlamaya başlaması, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında İran'la anlaşma sürecinin "çok iyi" ilerlediğini belirterek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

Öte yandan, İsrail ordusunun, İran'la yaşanan çatışmalar sonrasında uygulanan güvenlik kısıtlamalarının büyük bölümünü kaldırdığını duyurması da gerilimin yatışacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Piyasalardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın açıklamaları oldu. Avn, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslarda bu aşamada saldırmazlık veya güvenlik anlaşması niteliğinde düzenlemelerin gündemde olduğunu belirterek, nihai hedefin iki ülke arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de enflasyon baskılarının hafiflemesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemde faiz indirimlerini değerlendirmesine olanak sağlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

17 yaşında öldürülmüştü! İşte Atlas'ın katiline istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş ille de Vlahovic diyor

Varsa Vlahovic yoksa Vlahovic diyorlar! Süper Lig devi gemileri yaktı
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti
İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı

Dünya Kupası öncesindeki yeni imajını görenler beğenmeden geçemiyor
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
Numan Kurtulmuş'a fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar

Fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

'Yakışıklı Güvenlik'in konferans verdiği üniversitede milyarlık vurgun
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni