Haberler

Brent petrolün varili 70,59 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, küresel belirsizlikler ve ABD-İran görüşmeleri öncesinde 70,59 dolara geriledi. Geçtiğimiz hafta 71,90 dolara kadar yükselen fiyat, Yüksek Mahkeme ile Başkan Trump arasındaki zıt adımlar ve ticaret politikalarındaki netlik eksikliği nedeniyle etkileniyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,59 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 71,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,22 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 70,59 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,68 dolardan işlem gördü.

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve ABD- İran hattındaki diplomatik temaslar öncesinde petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından Trump'tan gelen yeni tarife hamlesi belirsizlikleri artırdı.

1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

Trump yönetimiyle Yüksek Mahkeme arasında birbirini takip eden zıt adımların atılabileceğine yönelik endişeler, tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin soru işaretlerini çoğaltarak piyasalarda öngörülebilirliği azalttı.

Uzmanlar, artan belirsizliğin küresel büyüme beklentilerini baskıladığını ve petrol talebine yönelik beklentileri zayıflatarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda, 26 Şubat'ta Cenevre'de yapılması planlanan ABD- İran görüşmeleri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.

Trump'ın geçen hafta İran'a yönelik olası sınırlı askeri saldırıya ilişkin "Bunu düşündüğümü söyleyebilirim." ifadelerini kullanması, risk primini artırmış ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklemişti. Ancak yeni müzakere beklentileri ve küresel risk iştahındaki zayıflama fiyatlarda geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın enflasyon göstergelerinde hızlanma görülmesi fiyatlamaları zorlaştırdı.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler bir miktar zayıflasa da varlığını koruyor. Fed'in olası faiz indirimlerinin dolar üzerinde baskı oluşturarak emtia fiyatlarını destekleyebileceği ancak mevcut belirsizlik ortamında yatırımcıların temkinli pozisyon aldığı ifade ediliyor.

Analistler, ticaret politikalarına ilişkin netliğin sağlanamaması ve jeopolitik gelişmelerin seyrinin, petrol fiyatlarında kısa vadede dalgalı ve aşağı yönlü eğilimin sürmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,85 doların direnç, 65,42 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur

Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor