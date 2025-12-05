Haberler

Brent petrolün varili 63,03 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,03 dolara gerileyerek düşüş kaydetti. ABD'deki zayıf talep ve petrol stoklarındaki artış, fiyatlar üzerinde baskı oluşturarak jeopolitik risk primini düşürüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 63,03 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,30 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler, Washington'ın Lukoil'e yönelik yaptırımlarında "yumuşatma" niteliği taşıyan teknik bir istisna tanıması ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin belirsizliklerle geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artışla 427 milyon 500 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 411 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artışla 214 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca aynı dönemde ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi 1000 varil artarak 13 milyon 815 bin varile çıktı.

Bu veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de üretimin arttığı ancak talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Öte yandan, ABD'nin yaptırım listesine aldığı petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt operasyonlarına geçici olarak izin verilmesi de arz endişelerini hafifleterek, fiyatların gerilemesine yol açtı.

Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış çabalarındaki belirsizlik fiyatlamada etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ziyareti öncesinde India Today'e verdiği röportajda, savaşın "Moskova'nın savaş başlamadan önce belirlediği hedeflere ulaşması halinde sona ereceğini" söyledi.

Putin, 2 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin çok faydalı geçtiğini, barış planındaki tüm maddelerin ele alındığını belirterek, Trump'ın Ukrayna'da barışın sağlanması için samimi çaba gösterdiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, barış sürecinde diplomatik zeminin güçlenebileceği ve çatışmanın kontrol altında tutulabileceği algısını güçlendirerek, petrol piyasalarındaki jeopolitik risk primini düşürüyor. Bu da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Ahmet Çakar bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar gözaltında! Muhabirin sorusuna böyle yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
ABD'deki Türkler, yoğun göçmen denetimleriyle tedirgin

O ülkede Türkler neredeyse adım atamıyor! Denetimler bir anda arttı
Medyada dev satın alma! Milyonlar bu ortaklığa çok sevinecek

Milyonlarca abonesi olan 2 platform birleşiyor
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı

Barzani'den geri adım! Bahçeli sözleri sonrası yeni açıklama geldi
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan bir kötü haber daha

Galatasaray'a yıldız futbolcusundan bir kötü haber daha
Dünya devi Ekvadorlu ikizleri havada kaptı

Dünya devi ikizleri havada kaptı
Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...

Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...
Sedat Peker, TV kanalı mı aldı? Avukatından yanıt var

Sedat Peker, TV kanalı mı aldı? Avukatından yanıt var
Fatih Ürek'ten haber var! Süreç kritik döneme girdi

Fatih Ürek'ten haber var! Süreç kritik döneme girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.