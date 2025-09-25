Brent Petrol Fiyatları 68,20 Dolar Seviyesinde Seyrediyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,20 dolardan alıcı buluyor.

Dün 68,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,35 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,2 azalarak 68,20 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 64,55 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı düşüşte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) petrol ihracatının yeniden başlamasına yönelik gelişmeler etkili olurken ABD'de ham petrol stoklarındaki gerileme fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, petrol ihracatının başlaması için tüm sorumlulukların yerine getirildiğini, biri hariç tüm yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmaların yapıldığını belirterek, gerekli belgelerin Irak Petrol Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Anlaşmayı imzalamayan yabancı şirketin petrol akış sürecini etkilemeyeceği aktarılan açıklamada, petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığının kararının beklendiğini ifade edildi.

Irak merkezi hükümetinin davacı olması nedeniyle Paris'teki uluslararası tahkim mahkemesi 25 Mart 2023'te verdiği bir kararla IKBY'den ve Kerkük'ten petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatını durdurmuştu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin açtığı dava nedeniyle IKBY'den Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının durdurulmasını eleştirmişti.

Analistler, piyasalarda arz fazlası endişelerinin ve talep görünümündeki belirsizliğin devam ettiğini, IKBY boru hattının yeniden devreye alınmasının ise fiyatlar üzerinde baskı yarattığını ifade ediyor.

ABD ham petrol stoklarında düşüş

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalarak 414 milyon 800 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 406 milyon varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 100 bin varil azalarak 216 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, üst üste ikinci haftalık düşüşle stokların ocaktan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti. Hynes, benzin ve ürün stoklarındaki azalışa da dikkati çekti.

Brent petrolde teknik olarak 68,90 doların direnç, 65,27 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.