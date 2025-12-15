Haberler

Brent petrolün varili 61,23 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 61,23 dolara ulaşırken, ABD-Venezuela geriliminin artması sebebiyle arz kesintisi beklentileri fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Cuma günü 61,68 dolara kadar yükselen petrol, gün sonunda 61,02 dolardan kapandı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,23 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 61,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,02 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 61,23 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD- Venezuela geriliminin tırmanmasına bağlı arz kesintileri yaşanabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD tarafından Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin, Caracas hükümetinin Küba'yı destekleme çabalarının bir parçası olduğunu iddia etti.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) iç verilerinin kaynak gösterildiği haberde, "Skipper" adlı tankerin 4 Aralık'ta ülkeden ayrıldığı, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıdığı ve tankerin varış noktasının Küba'nın Matanzas Limanı olarak gösterildiği belirtildi.

Habere göre, PDVSA'ya yakın bir kaynak, tankerin "Neptune 6" adlı başka bir gemiye petrol naklettikten sonra Çin'e doğru yola çıktığını öne sürdü.

İsimsiz kalmak koşuluyla konuşan bir İran Petrol Bakanlığı üst düzey yetkilisi de "Skipper"ın, daha önce 4 yıl boyunca İran petrolünü Suriye ve Çin'e nakletmek için kullanıldığını iddia etti.

Söz konusu gelişmeler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin Venezuela petrolü taşıyan daha fazla gemiyi durdurmayı planladığına yönelik haber akışı arz kesintisi beklentilerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Arz fazlası endişeleri sürüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri iyimserlik ile temkinlilik arasında gidip gelirken, piyasalardaki arz fazlası endişeleri de güçlü kalmaya devam ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD ile Ukrayna'dan üst düzey heyetler, dün barış planı önerisini ele almak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda 20 maddeden oluşan plan başta olmak üzere ekonomik gündem ve birçok konuda derinlemesine görüşmeler yapıldığını ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bugün Berlin'de Şansölye Friedrich Merz ve diğer Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,35 dolar direnç, 60,97 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
title