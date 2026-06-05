Haberler

Brent petrolün varili 95,20 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, Hizbullah'ın ateşkesi reddetmesi ve ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 95,20 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'daki barış umutlarının zayıflaması ve arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 95,20 dolardan işlem görüyor.

Dün 97,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,03 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 95,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Hizbullah'ın İsrail ile ateşkesi reddetmesi ve ABD- İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla Orta Doğu'da barış umutlarının zayıflaması etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Ancak İsrail ordusunun duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırıları devam etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendirdi. Kasım, İsrail Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyerek ateşkesi reddetti.

Bölgede askeri gerilimin yeniden tırmanması ve somut diplomatik ilerleme işaretlerinin görülmemesi, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin beklentileri zayıflatarak fiyatları destekledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirterek, "Onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim." dedi.

İran ile anlaşma yapmaya yakın olduklarını kaydeden Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul edeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağını ifade etti.

Analistler, dünyada tüketilen petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ettiğine dikkati çekiyor. Bu durumun küresel arz endişelerini canlı tuttuğunu belirten uzmanlar, Orta Doğu'da gerilimin azalacağına dair net işaretlerin henüz görülmemesinin petrol fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğünü kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,63 doların direnç, 95,15 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı

Ot biçme makinesine kolunu kaptıran genç kadın ağır yaralandı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>