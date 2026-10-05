Haberler

Brent petrol 101,37 dolara geriledi, G7 rezervlerden 100 milyon varil bırakacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün aralık vadeli varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,9 düşüşle 101,37 dolara geriledi. G7'nin IEA koordinasyonunda rezervlerden 100 milyon varil serbest bırakma kararı arz endişelerini hafifletti.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 101,37 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 103,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 102.25 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 düşerek 101,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,08 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin serbest bırakılması kararının arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

G7 liderlerinin 2 Ekim'de düzenlediği çevrim içi toplantının ardından enerji arzını istikrara kavuşturmak, haneleri ve işletmeleri fiyat şoklarından korumak ve küresel enerji sistemlerinin uzun vadeli dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla koordineli tedbirler üzerinde uzlaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, G7 ülkelerindeki rafinerilerin bakım takvimlerinin eş zamanlı kapasite kayıplarını önleyecek şekilde koordine edileceği, mümkün olan tesislerde ise kapasite kullanım oranlarının geçici olarak artırılacağı belirtildi.

Özellikle dizel piyasasındaki baskıların azaltılması amacıyla yüksek rafinaj kapasitesine sahip ülkelerle temas kurularak küresel rafine ürün üretiminin artırılmasının teşvik edileceği ifade edildi.

Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) Mart 2026'da verilen taahhütlerin tam olarak uygulanmasını izlemesinin talep edildiği belirtilen açıklamada, IEA koordinasyonunda rezervlerden 100 milyon varilin serbest bırakılmasına başlanacağı ve sürecin 4 aya yayılacağı kaydedildi.

G7 üyeleri ve ortaklarının ilk 20 gün içinde önemli miktarda dizeli piyasaya sunacağı, ihtiyaç duyulması halinde ilave dizel stoklarının kullanılması seçeneğinin de gelecek günlerde IEA bünyesinde değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı konusunda ortak çabaların artırılacağı ifade edildi.

Fed'in sıkı para politikası beklentileri fiyatları baskılıyor

Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar para politikasında sıkı duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 80'in üzerinde hesaplanırken, bankanın aralıkta yapılacak yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali de yüksek seyrediyor.

Fed'in yıl sonuna kadar ilave faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler, ekonomik aktivite ve petrol talebinin yavaşlayabileceği öngörülerini destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

OPEC+ ülkelerinin üretim artışına ara verme kararı fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 7 üyesinin kasımda ilave üretim artışına gitmeme kararı, fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Buna göre, kasımda günlük ham petrol üretim hedefi Suudi Arabistan için 10 milyon 478 bin varil, Rusya için 9 milyon 949 bin varil, Irak için 4 milyon 431 bin varil, Kuveyt için 2 milyon 676 bin varil, Kazakistan için 1 milyon 628 bin varil, Cezayir için 1 milyon 7 bin varil ve Umman için 841 bin varil olarak belirlendi.

Ülkeler, kasımda eylül için belirlenen üretim seviyelerini koruma konusunda anlaştı. Böylece grup, ekimin ardından kasımda da üretim artışına gitmeme kararı aldı.

Ayrıca ülkelerin piyasa koşullarını değerlendirmek üzere aylık toplantılarını sürdüreceği ve bir sonraki toplantının 1 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 103,77 doların direnç, 100,97 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
2 saat kaçabildi! Bir kişiyi öldüren şüpheli restoranda yakalandı

Eline geçirdiği bıçakla dehşet saçtı! Kaçışı sadece iki saat sürdü
Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı

Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Herkes aynı soruları soruyor

Gaziantep'te kanlı saldırı! Sokak ortasında vurulan adam kurtarılamadı

Sokak ortasında kanlı infaz! Polis her yerde arıyor
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı

Fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı