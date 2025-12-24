Vatandaşları bilgilendirmek için pazarda 'Sağlık için Balık' konulu stant kuruldu

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pazarda vatandaşlara yönelik "Sağlık için balık" konulu bilgilendirme standı açtı.

Kapalı pazarda açılan stantta, balığın sağlık için önemi, güvenilir balık tüketimi, balık tüketirken nelere dikkat edilmeli konularında yetkililer tarafından vatandaşlar bilgilendirilirken el broşürleri dağıtıldı. Standı ziyaret eden Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çalışma hakkında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'dan bilgi aldı. Açılan stant ile ilgili açıklama yapan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ; "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha hijyen hem deniz ürünleri hem de diğer ürünlerden faydalanmaları için Tarım İlçe Müdürlüğümüzün ekipleri vatandaşlarımızı burada bilgilendiriyorlar. Aynı zamanda bilgilendirme denetim mahiyetinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürün almaları noktasında satıcılarımızı görevlilerce denetlenmesi de gerçekleştirilecek. İlçemizde özellikle pazarımız büyük bir pazar. Dışarıdan çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımızda var. Güvenilir bir pazar. Sağlıklı ürünlerin satıldığı bir pazarımız. Bu anlamda da vatandaşlarımızı da güven veriyoruz" dedi.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, pazarda yer alan balık satış yerlerinde balık boy ölçümleri yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da yer aldı. - BİLECİK