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Bozüyük'te Gümrük Müdürlüğü Açıldı

Bozüyük'te Gümrük Müdürlüğü Açıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni kurulan Gümrük Müdürlüğü, düzenlenen törenle hizmete girdi. Gümrük müdürlüğü, yapılan protokoller sonucu 5 aylık çalışmanın ardından açıldı ve ilk ihracat töreni gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösterecek Gümrük Müdürlüğü düzenlenen törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün kurulması için haziran ayında Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (Bozüyük TSO) arasında "Yer ve hizmet sahası tahsisine yönelik" protokol imzalandı.

Bu kapsamda 5 aylık çalışma sonucu İl Özel İdaresi Bozüyük-Pazaryeri Şantiyesi'nde, gümrük standartlarına uygun güvenlik kameraları ve elektronik kapılarla donatılan tır parkı ile 80 ton kapasiteli kantar oluşturuldu. Ayrıca kuruma Bozüyük TSO binasında yer tahsis edildi.

Bugün şantiyedeki alanda açılışı yapılan müdürlüğün 2 tırlık ilk ihracatı, Vali Şefik Aygöl'ün de katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Böylece geçen sene 1 milyar 137 milyon 117 bin dolar ihracat hacmiyle 81 il arasında 29'uncu sırada yer alan, en çok Almanya, ABD, Romanya, İtalya ve Fas'a demir ve demir dışı metal, çimento, cam seramik ve toprak, madencilik, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamlarına ilişkin ürünler ihraç eden kentin, gelecekte bu sıralamada üste çıkması planlanıyor.

Programda, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik de yer aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Ekonomi
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