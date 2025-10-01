Bozankaya, Brüksel'de 18 Metrelik Troleybüsünü Tanıtacak

Bozankaya, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Busworld Europe 2025 fuarında 18 metrelik körüklü troleybüsünü tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya, 4-9 Ekim arasında Brüksel'de düzenlenecek Busworld Europe 2025 fuarına katılacak.

Şirket, fuarda Romanya'nın Timi?oara kenti için ürettiği 18 metrelik körüklü troleybüsünü sergileyecek.

140 yolcu taşıma kapasitesi, klima, USB şarj portları, Wi-Fi, görsel-işitsel bilgilendirme sistemi, engelli rampası ve en güncel güvenlik sistemleriyle donatılan araç, 80 kilometreye kadar batarya menzili sayesinde, elektriğin olmadığı güzergahlarda da çalışabiliyor.

Bozankaya, Timi?oara'ya, toplamda 25 adet 18 metrelik körüklü troleybüs ve 8 adet 12 metrelik troleybüs üretecek.

Şirket ayrıca 23 Eylül'de, Polonya'nın Elblag Belediyesiyle 10 adet modern tramvay teslimi için stratejik bir ortaklık imzaladı. Anlaşma, Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleştirilen TRAKO 2025 fuarında düzenlenen törenle duyuruldu.

Prag'a 30 troleybüs teslim edilecek

Bozankaya, Romanya ve Polonya'nın yanı sıra Sırbistan, İtalya ve Çekya gibi ülkelerde de aktif projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çekya'nın başkenti Prag için 30 adet modern troleybüsün teslimatına hazırlanan şirket, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a üreteceği 25 tramvayın 6 adetini teslim etti.

İtalya'nın Napoli kentinde yıl sonuna kadar 20 adet modern tramvayın teslim edilmesi planlanıyor. Türkiye'de de faaliyetlerine devam eden Bozankaya, İzmir'e teslim ettiği iki yeni elektrikli otobüsü 29 Eylül itibarıyla hizmete sundu.

"Avrupa, Bozankaya için stratejik bir bölge"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Busworld Europe 2025'te Romanya için ürettikleri 18 metrelik troleybüsü sergilemekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

Günay, aracın, şehir içi ulaşımın gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern şekilde tasarlanıp, son teknolojiyle donatıldığını aktararak, "Belçika'daki bu katılım bizim için yalnızca bir ürün tanıtımı değil, aynı zamanda daha temiz, daha verimli ve sıfır emisyonlu bir kentsel gelecek vizyonun yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Bozankaya'nın Avrupa pazarındaki son faaliyetlerine değinen Günay, "Avrupa, Bozankaya için stratejik bir bölge. Giderek daha fazla şehirde yer almamız, yalnızca üretim kapasitemizi değil, aynı zamanda her kentin sürdürülebilir mobilite hedeflerine doğrudan katkı sunan yeşil, özel ve verimli ulaşım çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor." değerlendirmelerinde bulundu.