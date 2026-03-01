Böylesi görülmedi! Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından çatışmalar bölgedeki ülkelere yayılırken, artan jeopolitik riskler küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Güvenli liman olarak görülen altına yönelen talep, Türkiye'de de fiyatlara hızlı şekilde yansıdı.

Fiziki piyasalar haftayı güçlü bir yükselişle açtı. Cumartesi sabahına 7 600 TL civarında başlayan gram altın, artan alımlarla birlikte kuyumcularda 8 250 TL'ye kadar çıktı. Bu seviye, son dönemde görülen en yüksek rakamlar arasında kaydedildi.

Aynı süreçte gümüş fiyatları da yükselişini sürdürdü; gram gümüş 155 TL'ye kadar ulaştı. Pazar gecesi Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Ekonomistler, altın ve gümüşteki yükselişin orta ve uzun vadede bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali gibi senaryoların emtia fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.