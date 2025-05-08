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Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016'da kayyum atanan Boydak Holding'e ait Bellona Mobilya'yı 8,1 milyar TL'ye sattı. Gözler şimdi grubun bir diğer devi İstikbal Mobilya'nın satış sürecine çevrildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturmaları kapsamında 2016 yılında kayyum atanan Boydak Holding bünyesindeki en önemli markalardan biri olan Bellona Mobilya'nın satışını tamamladı. Türkiye'nin en köklü mobilya üreticilerinden olan Bellona, 8 milyar 100 milyon TL'ye el değiştirdi. TMSF şimdi gözünü grubun bir diğer amiral markası olan İstikbal Mobilya'nın satışına çevirdi.

BELLONA 8 MİLYAR 100 MİLYON TL'YE SATILDI

TMSF tarafından 6 Nisan'da İstanbul Esentepe'de gerçekleştirilen ihale sonucunda, Bellona'nın tamamı, markanın bayileri tarafından ortaklaşa kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı.

Geçtiğimiz ay 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılan marka, tahminin üzerinde bir fiyatla 8 milyar 100 milyon TL karşılığında el değiştirmiş oldu.

SATIŞ REKABET KURUMU ONAYINA SUNULDU

TMSF, satışın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, uygun teklifin alındığını ve sürecin Rekabet Kurumu onayına sunulduğunu belirtti. Kurumun onay vermesiyle birlikte Bellona, bayilerinin sahip olduğu yeni şirketin çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek.

BELLONA'DAN SONRA GÖZLER İSTİKBAL'DE

Satışın ardından TMSF'nin gündeminde şimdi de Boydak Holding'in diğer büyük mobilya markası İstikbal Mobilya bulunuyor. Türkiye mobilya sektörünün öncülerinden biri olan İstikbal'in de önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bu satışın da büyük ilgi görmesini ve rekabetin yüksek olmasını öngörüyor.

BOYDAK HOLDİNG'İN MİRASI DEVREDİLİYOR

2016 yılında FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Boydak Holding, o tarihten bu yana devlet kontrolünde yönetiliyordu. Holding bünyesindeki İstikbal ve Bellona gibi markalar, mobilya sektörünün hem üretim hem de ihracat kalelerinde yer alıyordu. Yapılan satışlarla birlikte Boydak Holding'in tasfiye sürecinin hızlandığı ve mobilya devlerinin özel sektöre dönüş yaptığı görülüyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıS.S.:

bu habere gerçekten çok sevindim. marka, markanın emekçilerine gitmiş. hayırlı olsun.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Adamlar fetodan iyi ekmek yiyor simdi kim miş asil fetocu e tabiki el ele mezarakadar yurudukleri akp o da siyasal islamci buda farki yokki ikiside syni paralelde 1961 yilinda kuruldu devlet simdi daha fazla ele gecirildi hemde fetodan 10 kat fazla

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