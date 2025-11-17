Borusan Ventures, Everstar'a Yatırım Yaptı

Borusan Ventures, nükleer enerji ve endüstriyel operasyonlar için yapay zeka destekli uyum çözümleri geliştiren Everstar'a yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, artan küresel enerji talebini karşılamaya yönelik çözümlere yatırım yapmaya devam ediyor.

Silikon Vadisi merkezli şirket, ABD ve Avrupa'da enerji, mobilite, lojistik, tedarik zinciri ve endüstriyel teknolojiler gibi alanlardaki erken aşama girişimlere yatırım yapıyor.

Şirket, grubun sektörel deneyiminden yararlanarak küresel başarı ve uzun vadeli etki hedeflediği girişimlere birçok alanda stratejik destek sağlıyor, yeni pazarlara erişim imkanı sunarak büyüme fırsatları yaratıyor.

Nükleer enerji projelerinin hayata geçişini hızlandırmak için yapay zeka destekli uyum çözümleri geliştiren Everstar, 2025'in ilk aylarında gerçekleşen ve şirketin de katıldığı yatırım turunda toplam 5,5 milyon dolarlık yatırım aldı.

Third Prime VC tura liderlik ederken, Pelican Energy Partners, EXCEL Services, Virta Ventures, Generational Partners, Page One Ventures ve melek yatırımcılar da yatırım turuna katıldı.

Yapay zeka, veri merkezleri ve elektrifikasyonun hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, küresel enerji talebinde artış yaşanıyor. Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar, talebin karşılanmasında rol oynasa da kesintisiz enerji sağlayabilen ve aynı zamanda düşük karbonlu seçenek olan nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç artıyor.

Buna karşın, yeni nükleer santrallerin devreye alınması, uzun ve karmaşık regülasyon süreçleri nedeniyle istenilen hızda gerçekleşemezken, enerji dönüşümünü hızlandırmak ve enerji bolluğuna ulaşmak için, modern nükleer teknolojilerin önündeki bürokratik engellerin aşılması önem taşıyor.

Gordian, yapay zekayı sektör uzmanlığıyla birleştiriyor

Everstar, geliştirdiği Gordian platformuyla nükleer enerji gibi alanlardaki yatırımların önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Gordian, yapay zekayı sektör uzmanlığıyla birleştirerek lisanslama süreçlerini kolaylaştırıyor, uyum maliyetlerini düşürüyor, operasyonel verimliliği artırıyor ve düzenleyici kurumlarla şirketler arasındaki işbirliğini güçlendiriyor. Hem mevcut santraller hem de yeni geliştirilecek nükleer reaktörler için uyum süreçlerinin otomasyonu ve teknik dokümantasyonun hazırlanması gibi çözümler sunuyor.

Everstar, son olarak küçük modüler reaktör (SMR) üreticisi Last Energy'nin sekiz hafta sürmesi beklenen çevresel değerlendirme sürecini bir haftaya indirerek başarısını kanıtladı.

Bir diğer işbirliğini danışmanlık şirketi Accenture ile yapan şirket, yapay zeka ürününü mevcut santrallere entegre etmek için Accenture'ın uzmanlığından faydalanacak.

Everstar, gelecek dönemde yapay zeka çözümünü nükleer değer zincirinin farklı halkalarına ve yüksek regülasyon gerektiren diğer sektörlere genişletmeyi amaçlıyor.

"Dünya genelinde enerji talebin hızla artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, dünya genelinde enerji talebinin hızla artığını belirtti.

Atrantalebi karşılayacak sürdürülebilir ve güvenilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaçın da büyüdüğünü aktaran Narter, "Nükleer enerjinin hem düşük karbonlu yapısı hem de baz yük üretim kapasitesiyle bu dönüşümde kilit bir rol üstleneceğini öngörüyoruz. Everstar, karmaşık ve maliyetli regülasyon süreçlerini basitleştirerek enerji dönüşümünün hızlanmasına önemli bir katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.